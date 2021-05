Salman Khan And Disha Patani Showing Swag In Radhe Title Track: सलमान खान (Salman Khan) की ‘राधे: योर मोस्ट वांटेड भाई’ (Radhe: Your Most Wanted Bhai) का टाइटल ट्रैक (Radhe Title Track) रिलीज हो गया है. राधे टाइटल ट्रैक को फैंस से बेहद उम्मीदें थी और ऐसा होती हुआ भी दिख रहा है. वीडियो में सलमान खान (Salman Khan) और दिशा पटानी (Disha Patani) की जोड़ी एक बार फिर से दर्शको को अपने काबू में करने में कामयाब हो रही है. Also Read - राधे फिल्म में 'सीटी मार' गाना देने वाले Devi Sri Prasad का हर तरफ जलवा, अब इन प्रोजेक्ट्स में आएंगे नज़र

‘राधे: योर मोस्ट वांटेड भाई’ (Radhe: Your Most Wanted Bhai) का टाइटल ट्रैक (Radhe Title Track) साजिद-वाजिद (Sajid Wajid) द्वारा रचित और साजिद की आवाज में है और ये गाना सोशल मीडिया पर जमकर धमाल मचा रहा है. सलमान खान (Salman Khan) राधे टाइटल ट्रैक (Radhe Title Track) में बेहद कूल अंदाज में नजर आ रहे हैं और उनका स्वैग हर किसी को बेहद पसंद आने वाला है. Also Read - Radhe Run Time: 'राधे' होगी सलमान खान की सबसे छोटी फिल्म, महज इतने घंटे में खत्म हो जाएगी मूवी!



इससे पहले रिलीज हुए गाने जैसे कि ‘सिटी मार’ और ‘दिल दे दिया’ पहले से ही चार्ट में सबसे ऊपर अपनी जगह बना चुके हैं. सलमान खान (Salman Khan) के साथ फिल्म में दिशा पटानी, रणदीप हुड्डा और जैकी श्रॉफ भी महत्वपूर्ण भूमिकाओं में नजर आएंगे. मोस्ट अवेटेड फिल्म ‘राधे: योर मोस्ट वांटेड भाई’ (Radhe : Your Most Wanted Bhai) इस साल ईद के मौके पर 13 मई को रिलीज होने वाली है.