Radhe: Your Most Wanted Bhai India Box Office Collection: सलमान खान (Salman Khan) की फिल्म ‘राधे: योर मोस्ट वॉन्टेड भाई’ अपनी रिलीज के बाद से ही खूब सुर्ख़ियों में हैं. ईद के मौके पर रिलीज हुई इस फिल्म को मिक्स्ड रिएक्शन मिल रहे हैं. ‘राधे’ ने अपने पहले सप्ताहांत में भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 59,920 रुपये की कमाई की है. जबकि लगभग पूरे भारत ने पे-पर-व्यू के आधार पर फिल्म को डिजिटल रूप से देखा है. इसके साथ ही फिल्म को देश में तीन सिनेमाघरों में भी जगह मिली. Also Read - व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर पायरेसी की चपेट में आई Salman Khan की 'राधे', FIR दर्ज

वेबसाइट bollywoodhungama.com के अनुसार, पूर्वोत्तर राज्य त्रिपुरा में, राजधानी अगरतला के दो हॉल में फिल्म लगी. ये थिएटर हैं एसएसआर रूपसी और बालका सिनेमा. साथ ही तीसरा हॉल जहां ‘राधे’ ने अपनी जगह बनाई वो है एसएसआर धर्मनगर. रिपोर्ट्स के मुताबिक तीनों थिएटरों में ‘राधे’ के रोजाना 11 शो होते थे. वेबसाइट में कहा गया है कि राज्य में रात के कर्फ्यू के कारण दिन का आखिरी शो दोपहर 3 बजे का रखा गया था. Also Read - Salman Khan के खतरनाक स्टंट करते हैं उनके बॉडी डबल परवेज काजी, तस्वीरें देखकर फैंस भी खा रहें हैं धोखा

वेबसाइट के मुताबिक, पहले वीकेंड का ओवरऑल कलेक्शन कुछ इस तरह दिख रहा है. राधे ने पहले दिन (गुरुवार, 13 मई) को 10,432 रुपये का कलेक्शन किया. शुक्रवार को संग्रह बढ़कर लगभग 22,518 रुपये हो गया, जबकि शनिवार और रविवार को लगभग 13,485 रुपये का संग्रह हुआ, जिससे चार दिन के सप्ताहांत का संग्रह लगभग 59,920 रुपये का हो गया है. वेबसाइट ने बताया कि सभी आंकड़े अनुमानित तौर पर लिए गए हैं. Also Read - Radhe: Salman Khan ने Gautam Gulati को दिया फिल्म में काम, और एक्टर ने मारा मुक्का

बता दें ‘राधे’ ईद 2021 पर सलमान की रिलीज है, प्रभुदेवा के निर्देशन में दिशा पटानी, जैकी श्रॉफ और रणदीप हुड्डा भी महत्वपूर्ण भूमिकाओं में हैं. यह फिल्म 2017 के कोरियाई एक्शन ड्रामा ‘द आउटलॉज’ पर आधारित है.