Radhe- Your Most Wanted Bhai New Song Zoom Zoom Release: बॉलीवुड के 'भाईजान' सलमान खान (Salman Khan) की मोस्ट अवेटेड फिल्म 'राधे-योर मोस्ट वॉन्टेड भाई' (Radhe: Your Most Wanted Bhai) की रिलीज को लेकर लोग बेसब्र होते नज़र आ रहे हैं. अब इस फिल्म का चौथा गाना रिलीज कर दिया गया है. 'जूम जूम' गाने (Zoom Zoom Song) का वीडियो रिलीज होते ही धमाल मचा रहा है. ट्रेलर और तीन गानों पर लोगों ने खूब प्यार बरसाया था मगर अब ऐसा लग रहा है कि यह नया गाना भी इतिहास रचने वाला है.

गाने में सलमान खान और दिशा पटानी की जोड़ी खूब स्टाइलिश नज़र आ रही है. साथ में दोनों ने डांस फ्लोर पर आग भी लगा दिया है. इस गाने को ऐश किंग और यूलिया वंतूर ने अपनी आवाज दी है. गाने को कुणाल वर्मा ने लिखा है जबकि इसका म्यूजिक साजिद-वाजिद ने दिया है.

राधे का ‘जूम जूम’ सॉन्ग रिलीज होते ही वायरल हो गया है. एक तरफ लोगों को जहां दिशा का ग्लैमरस अवतार मदहोश कर रहा है वहीं सलमान का ‘दबंग’ अंदाज़ भी लोगों को पसंद आ रहा है. बता दें कि फिल्म में सलमान खान और दिशा पाटनी के अलावा जैकी श्रॉफ और रणदीप हुड्डा मुख्य भूमिकाओं में नजर आएंगे.