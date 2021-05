Radhe Runing Time In Cinema Hall: सलमान खान (Salman khan) स्टारर राधे योर मोस्ट वांटेड भाई (Radhe: Your Most Wanted Bhai) आने वाले दिनों में पर्दे पर आने वाली है. हाल ही में फिल्म का ट्रेलर आया था औऱ साथ ही दो गानें भी जारी कर दिए है. बता दें कि फिल्म ईद के मौके पर 13 मई को रिलीज़ हो रही है और फिल्म को सेंसर बोर्ड ने U/A सर्टिफिकेट के साथ पास कर दिया है इसके साथ ही विदेशों में फिल्म की बुकिंग भी चल रही है. Also Read - भारत नहीं इस देश में शुरू हुई 'Radhe: Your Most Wanted Bhai' की एडवांस बुकिंग, Salman Khan ने किया ऐलान

सलमान खान (Salman khan) दिशा पाटनी (Disha Patani) स्टारर राधे योर मोस्ट वांटेड भाई (Radhe: Your Most Wanted Bhai) ईद पर 13 मई को रिलीज़ हो रही है और फिल्म को सेंसर बोर्ड ने U/A सर्टिफिकेट के साथ पास कर दिया है, अब बस दर्शकों को फिल्म का बेसब्री से इंतज़ार है.



साथ ही खबरें हैं कि राधे (Radhe: Your Most Wanted Bhai) का रन टाईम महज 114 मिनट यानि की 1 घंटा 54 मिनट और इसी के साथ फिल्म सलमान खान (Salman khan) के करियर की अब तक की सबसे छोटी फिल्म बन जाती है. हालांकि इस पर मेकर्स ने किसी भी तरह की आधिकारिक मुहर नहीं लगाई है और ना ही इसका दावा हम कर रहे हैं. आपको बता दें कि राधे में सलमान के साथ दिशा पाटनी, रणदीप हुड्डा और जैकी श्रॉफ लीड रोल में हैं. प्रभु देवा द्वारा निर्देशित ये फिल्म 13 मई को रिलीज होगी.