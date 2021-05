Bollywood Actresses who suffer casting couch: बॉलीवुड की दुनिया में हर कोई नाम, पैसा और शोहरत पाने के लिए कदम रखता है मगर उनमें से बहुत कम लोग कामयाब हो पाते हैं. इस सफर में उन्हें कई बार बड़ी बड़ी परेशानियों और उलझनों से टकराना होता है. वहीं बात अगर एक्ट्रेसेस की हो तो कई अभिनेत्रियों को अपने करियर के एक फेज में कास्टिंग काउच (Casting Couch in Bollywood) का भी सामना करना पड़ा है. कास्टिंग काउच फिल्म इंडस्ट्री का एक घिनौना सच है. आइए आज आपको ऐसी ही कुछ एक्ट्रेसेस का नाम बताएंगे जिन्हें काम के बदले समझौते के ऑफर मिले. Also Read - फिल्मों की खातिर कैमरे के सामने कपड़े उतार चुकी हैं ये बॉलीवुड एक्ट्रेसेस, बोल्ड सीन देकर खूब मचाई सनसनी- List

राधिका आप्टे (Radhika Apte)

फिल्म इंडस्ट्री में अपनी अदाकारी और अपनी बेबाकी के लिए मशहूर एक्ट्रेस राधिका आप्टे कास्टिंग काउच का सामना कर चुकी हैं. एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने बताया था कि उन्हें एक बॉलीवुड अभिनेता ने समझौते के लिए कहा था और बदले में एक फिल्म की पेशकश की थी. Also Read - Ranveer Singh भी हुए Casting Couch का शिकार, डायरेक्टर ने आधी रात घर बुलाया और...

सुरवीन चावला (Surveen Chawla)

पहले टीवी और फिर फिल्मों में अपने अभिनय का कमाल दिखाने वाली एक्ट्रेस सुरवीन चावला को कास्टिंग काउच का सामना साउथ फिल्म इंडस्ट्री में काम करने के दौरान करना पड़ा था. उन्होंने बताया था कि ऐसे वक़्त में मेकर्स किसी भी हद तक गिर जाते हैं.

कल्कि कोएच्लिन (Kalki Koechlin)

साल 2009 में अपने अभिनय करियर की शुरुआत करने वाली एक्ट्रेस कल्कि भी इस लिस्ट में शामिल है. उन्होंने सार्वजनिक तौर पर स्वीकार किया था कि वो कास्टिंग काउच का शिकार हो चुकी हैं मगर उन्होंने समझौते से इंकार कर दिया.

टिस्का चोपड़ा (Tisca Chopra)

आमिर खान की फिल्म ‘तारे ज़मीन पर’ में काम कर चुकी अदाकारा टिस्का चोपड़ा ने भी एक खौफनाक खुलासा किया था. उन्होंने बताया था कि कास्टिंग काउच के जाल में उन्होंने भी फंसाने की कोशिश की गई मगर उन्होंने खुद को बचा लिया.

एली अवराम (Elli Avram)

अपने हॉट अवतार के लिए मशहूर एक्ट्रेस एली अवराम को भी अपने करियर के शुरुआत में कास्टिंग काउच का सामना करना पड़ा था. उनके मुताबिक़, उन्हें दो फ़िल्म निर्देशकों ने गलत तरह के संकेत दिए थे. एली ने बताया कि उन्होंने अपने साथ सोने के लिए कहा था. लेकिन एक्ट्रेस ने इस बात से इंकार कर दिया.