राधिका मदान पिछले कुछ समय से लगातार अपनी भूमिकाओं से सभी को प्रभावित कर रही हैं और उनका कहना है कि वह अपने को बहुमुखी प्रतिभा का कलाकार होने का सबूत देने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगी. युवा अभिनेत्री ने इस साल की शुरूआत में फिल्म 'अंग्रेजी मीडियम' में इरफान खान की बेटी की भूमिका निभाई थी. इससे पहले अपनी पहली फिल्म 'पटाखा' (2018) में अपने प्रदर्शन से प्रशंसकों का दिल जीत लिया था.

राधिका ने अपने आगामी प्रोजेक्ट और भूमिकाओं के बारे में बताया, जो वह भविष्य में करना चाहती हैं.

उन्होंने कहा, “मैं ऐसी भूमिकाएं करना चाहती हूं जो मैंने पहले नहीं की हैं. मुझे एक ही जैसे किरदार को बार-बार निभाना पसंद नहीं है. एक अभिनेता के लिए विभिन्न भूमिकाएं निभाना और चुनौतियां लेना बहुत अहम होता है.”

अभिनेत्री ने कहा कि अपने किरदार में नयेपन के कारण ही वे अपनी अगली फिल्म ‘शिद्दत’ को लेकर खासी उत्साहित हैं.

उन्होंने कहा, “मेरी आगामी फिल्म ‘शिद्दत’ में मैं एक तैराक की भूमिका निभा रही हूं. यह प्रोजेक्ट साइन करने से पहले मुझे स्विमिंग नहीं आती थी. मैंने अब इसे सीखा है. मुझे स्विमिंग तैराकी सीखने में 4 से 5 महीने लग गए. मैं अलग-अलग तरह के रोल निभाना चाहती हूं. मैं नहीं चाहती कि दर्शक मुझे एक ही फॉर्मेट में देखें.”

‘शिद्दत’ फिल्म को ‘जन्नत’ फेम कुणाल देशमुख निर्देशित कर रहे हैं. वहीं फिल्म में राधिका के सह-कलाकार मोहित रैना, डायना पेंटी और सनी कौशल हैं.