'राघव चड्डा के बारे में ये पोस्ट पढ़कर हंस-हंसकर लोटपोट हो रहे हैं लोग'

राघव चड्ढा पर वायरल हो रही एक मजेदार पोस्ट ने सोशल मीडिया पर धूम मचा दी है. यूजर्स इस पोस्ट को पढ़कर हंस-हंसकर लोटपोट हो रहे हैं और जमकर शेयर भी कर रहे हैं. जानिए आखिर क्या है इस पोस्ट में खास और क्यों बन गई यह इंटरनेट सेंसेशन.

Published date india.com Updated: April 4, 2026 11:41 PM IST
email india.com By Pooja Batra email india.com twitter india.com | Edited by Pooja Batra email india.com twitter india.com
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Raghav Chadha viral post

‘आप’ पार्टी नेता और सांसद राघव चड्ढा इन दिनों अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं. हाल ही में अपनी कॉमिक टाइमिंग और होस्टिंग के लिए मशहूर परितोष त्रिपाठी ‘मामाजी’ का उनके ऊपर एक पोस्ट सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है.

फैंस उनकी कॉमेडी के दीवाने हैं. उन्होंने कई फिल्मों में भी काम किया है लेकिन अब उन्होंने टीवी छोड़ सीधा राजनीति में छलांग लगाई है और आम आदमी से जुड़े राघव चड्ढा को लेकर कुछ ऐसा पोस्ट किया है कि यूजर्स अपनी हंसी नहीं रोक पा रहे हैं.

परितोष त्रिपाठी राजनीतिक मुद्दों पर कम ही राय रखते हैं लेकिन अपनी कविताओं में वो अक्सर सरकार और नीतियों पर बात करते हैं. अब उन्होंने आप सांसद राघव चड्ढा को लेकर पोस्ट किया है. उन्होंने लिखा, ‘कल दिल्ली में भूकंप आया था लेकिन झटका राघव चड्ढा को लगा.’ अभिनेता परितोष त्रिपाठी ने दिल्ली के भूकंप की राघव चड्ढा की जिंदगी में आए भूचाल से तुलना की है. पोस्ट यूजर्स को बहुत मजेदार लग रहा है. यूजर्स का कहना है कि इतना भी सच नहीं बोलना चाहिए था.

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राघव चड्ढा को राज्यसभा में उपनेता पद से हटा दिया

यह बात तो सभी जानते हैं कि आम आदमी पार्टी ने राघव चड्ढा को राज्यसभा में उपनेता पद से हटा दिया है. राजनेता को सिर्फ पद से ही नहीं हटाया गया है बल्कि उन्हीं के पार्टी के लोग अब उन पर हमलावर हो गए हैं. पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि सांसद से उम्मीद की जाती है कि वो सदन में गंभीर मुद्दों को उठाए और अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो इससे व्हिप का उल्लंघन माना जाता है. राघव चड्ढा ने गंभीर मुद्दों के बजाय समोसे और पिज्जा पर सदन में बात की. उन्होंने बंगाल में वोटर लिस्ट में हो रही धांधली को लेकर कुछ नहीं कहा लेकिन समोसे और पिज्जा महंगे होने पर आवाज उठानी है.

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सांसद को बोलने से रोका जा रहा है

वहीं, भाजपा भी उस मुद्दे पर मुखर हो चुकी है. भाजपा से जुड़े नेताओं का कहना है कि आम आदमी पार्टी लोकतंत्र का उल्लंघन कर रही है क्योंकि सांसद को बोलने से रोका जा रहा है. यह अभिव्यक्ति की आजादी के खिलाफ है. इसके साथ ही लगातार कयास लगाए जा रहे हैं कि राघव चड्ढा भाजपा में शामिल हो सकते हैं. हालांकि इसे लेकर अभी कुछ भी साफ नहीं है.

(इनपुट एजेंसी)

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पत्रकारिता में 20 साल से अधिक का अनुभव. 2001 में दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन के बाद, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से M.A किया. फिर भारतीय विद्या भवन के फिल्म एंड टीवी ... और पढ़ें

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