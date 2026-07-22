शहनाज गिल को भीड़ से बचाने और गोद में बैठाने पर कहा 'मरते दम तक प्रोटेक्ट करूंगा...'

Raghav Juyal On Protects Shehnaaz Gill: राघव जुयाल ने शहनाज़ गिल को फ़ैन्स से बचाने के मामले पर चुप्पी तोड़ी है और एक्ट्रेस को लेकर कमाल की बात कही है.

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Raghav Juyal On Protects Shehnaaz Gill: हाल ही में राघव जुयाल सोशल मीडिया पर चर्चा का केंद्र बन गए, जब उनके जन्मदिन के सेलिब्रेशन का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वो अपनी खास दोस्त शहनाज गिल को बचाते हुए दिखे. इस दौरान जब दोनों साथ में वेन्यू से बाहर निकल रही थी तो उन्हें भीड़ ने बुरी तरह से घेर लिया था. इस पल ने उन दोनों के डेटिंग करने की पुरानी अटकलों को फिर से हवा दे दी. ऐसे में एक्टर ने इस पूरे मामले पर खुलकर अपनी बातें की हैं.

माता-पिता ने मुझे एक मर्द की तरह पाला-पोसा है

पिंकविला के साथ बातचीत में, राघव ने उस वायरल पल के बारे में खुलकर बात की और बताया कि शहनाज़ की सुरक्षा के लिए आगे आना उनके लिए कितना नेचुरल था इसे लेकर उन्होंने कहा ‘मेरे माता-पिता ने मुझे एक मर्द की तरह पाला-पोसा है. अगर आप या कोई भी महिला मेरे साथ होतीं और पुरुषों का कोई समूह आप पर झपट पड़ता, तो मुझे ज़रूरत पड़ने पर ज़ोरदार मुक्का मारने की ही सीख मिली है’.

जिस भी महिला के साथ हूं उसकी रक्षा करूंगा

इसके साथ ही राघव ने आगे कहा कि ‘मेरी परवरिश ऐसी ही हुई है. मैं ऐसा बेपरवाह, शहरी लड़का नहीं बन सकता जो बस तमाशबीन बनकर खड़ा रहे. मैं ऐसा नहीं कर सकता. मैं मरते दम तक अपने दोस्तों, अपने परिवार और जिस भी महिला के साथ हूं उसकी रक्षा करूंगा. चाहे वह आप हों या कोई और महिला, यह बस मेरा स्वभाव है.’

मैं अपनी सेलिब्रिटी के बारे में नहीं सोचता

‘किसी का भाई किसी की जान’ में साथ काम करने के बाद से ही राघव और शहनाज के बीच अफेयर की चर्चा रही है. वहीं पिंकविला से बात करते हुए राघव ने कहा कि उन्हें अपनी हरकत में कुछ भी अजीब नहीं लगा और अगर ऐसी स्थिति में उनके साथ मौजूद किसी महिला को मदद की ज़रूरत होती, तो वे भी वैसा ही करते. राघव ने आगे कहा, ‘अगर मैं किसी महिला को परेशान होते हुए देखता हूं, तो मैं उसे नज़रअंदाज़ नहीं कर सकता. मुझे पता है कि ऐसी स्थितियों को कैसे संभालना है. उस पल, मैं अपनी सेलिब्रिटी इमेज या लोग क्या कहेंगे, इसके बारे में नहीं सोचता. मैं बस वही करने के बारे में सोचता हूँ जो मुझे सही लगता है.’

इन फिल्मों में आएंगे नजर

इसी बीच, शहनाज गिल ने पिंकविला से बातचीत में डेटिंग की अफवाहों पर भी बात की है और अफवाहों के बारे में पूछे जाने पर, शहनाज ने कहा, “कृपया निजी सवाल न पूछें. काम की बात करें तो, राघव नानी स्टारर फिल्म ‘द पैराडाइज़’ की रिलीज़ की तैयारी कर रहे हैं. वह आने वाली फिल्म ‘भाई तेरा स्टार है’ में भी मुख्य भूमिका निभाएंगे