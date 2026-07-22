'शाहरुख ने डायलॉग बोला और मैं अपनी लाइन भूल गया...' राघव जुयाल ने सुनाया 'किंग' का सबसे यादगार किस्सा

Raghav Juyal Recalls Forgetting His Dialogue: शाहरुख खान की बहुप्रतीक्षित फिल्म 'किंग' को लेकर लगातार चर्चाएं तेज हैं, अब अभिनेता राघव जुयाल ने खुलासा किया है कि फिल्म की शूटिंग के दौरान शाहरुख के साथ पहला सीन करते वक्त वह अपनी लाइन तक भूल गए थे.

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राघव जुयाल ने बताया कि ‘किंग’ में शाहरुख खान के साथ पहला सीन करते समय वह अपनी लाइन भूल गए थे

उन्होंने कहा कि बचपन से शाहरुख के फैन रहे हैं और उनके साथ काम करना सपने के सच होने जैसा है

रिपोर्ट्स के मुताबिक, फिल्म में राघव एक अहम विलेन के रोल में नजर आएंगे

‘किंग’ के अलावा राघव की फिल्म ‘भाई तेरा स्टार है’ 30 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज होगी

शाहरुख खान के फैंस को उनकी फिल्मों का बेसब्री से इंतजार रहता है, अब जल्द किंग खान एक्शन-थ्रिलर फिल्म ‘किंग’ (King) नजर आने वाले हैं, फिल्म इस साल 24 दिसंबर 2026 को रिलीज होगी. फिल्म को लेकर काफी बज बना हुआ है. अभिनेता राघव जुयाल फिल्म में अहम भूमिका निभाते नजर आएंगे. अभिनेता ने आईएएनएस से हालिया बातचीत में फिल्म में शाहरुख खान के साथ स्क्रीन शेयर करने के अनुभव को अपने जीवन का “सपना सच होने” जैसा बताया.

जब पहली बार बोला डायलॉग-

राघव ने कहा कि शाहरुख खान के साथ पहला सीन करते समय वह काफी प्रभावित हुए थे. उन्होंने कहा, “जब शाहरुख ने शूटिंग के दौरान पहली बार अपना डायलॉग बोला, तो मैं कुछ देर के लिए अपनी लाइन ही भूल गया था, क्योंकि मुझे अपना बचपन याद आ गया. मैं सिंगल-स्क्रीन थिएटर में शाहरुख की फिल्में 5-6 बार देखा करता था.”

उन्होंने आगे कहा, “यह अनुभव मेरे लिए बिल्कुल सपने जैसा था, जिसे मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकता. उस समय मेरे मन में यही चल रहा था कि मैं शाहरुख खान को कैसे जवाब दूं, फिर मैंने खुद को संभाला और सोचा कि मुझे अपना काम अच्छी तरह करना है. सच कहूं तो यह अनुभव बेहद खास, अलग और किसी सपने के सच होने जैसा था.”

निभा रहे हैं खलनायक की भूमिका-

रिपोर्ट्स के मुताबिक, राघव जुयाल एक्शन थ्रिलर ‘किंग’ में प्रमुख खलनायकों में से एक की भूमिका निभा रहे हैं. बताया जा रहा है कि वह जैकी श्रॉफ के किरदार के बेटे के रूप में नजर आएंगे. यह भी कहा जा रहा है कि उनका किरदार शाहरुख खान के किरदार के यंग वर्जन से टकराता है और कहानी में अहम भूमिका निभाता है. सिद्धार्थ आनंद के निर्देशन में बन रही इस फिल्म में शाहरुख खान के अलावा सुहाना खान और अभिषेक बच्चन भी प्रमुख भूमिकाओं में हैं. रिपोर्ट्स के अनुसार, फिल्म की कहानी दो अलग-अलग समय-सीमाओं में आगे बढ़ेगी, जिसमें राघव जुयाल का किरदार शाहरुख खान के युवा वर्जन किरदार से भिड़ता दिखाई देगा.

इस बीच, राघव जुयाल अपनी आगामी फिल्म ‘भाई तेरा स्टार है’ की रिलीज का इंतजार कर रहे हैं. फिल्म में निहारिका एनएम, संजय कपूर, बरखा सिंह, चंदन रॉय सान्याल, विवान भटेना, निकी अनेजा वालिया, विकल्प मेहता समेत कई कलाकार नजर आएंगे. यह फिल्म 30 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज होगी.