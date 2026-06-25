न हीरो, न विलेन, फिर भी सबके चहेते, रघुबीर यादव जैसे अभिनेता अब क्यों नहीं बनते?

हिंदी सिनेमा का एक ऐसा एक्टर जिसके पास न स्टारडम का शोर था, न एक्शन हीरो वाली छवि. फिर भी उन्होंने ऐसे किरदार निभाए जो लोगों की यादों का हिस्सा बन गए. 25 जून 1957 को उनके जन्मदिन पर जानते हैं उनकी जिंदगी से जुड़ी कुछ खास बातें.

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Raghubir Yadav

‘मुंगेरीलाल के हसीन सपने’ वाले अभिनेता रघुबीर भले ही वेब सीरीज ‘पंचायत’ से नई पीढ़ी के बीच मशहूर हुए हों लेकिन थियेटर से लेकर सिनेमा और टीवी तक उन्होंने ऐसे किरदार निभाए हैं जिन्हें आज भी याद किया जाता है. दिलचस्प बात ये है कि रघुबीर यादव ने कभी खुद को एक हीरो के तौर पर पेश नहीं किया. न ही उन्होंने बड़े-बड़े एक्शन सीन करके लोगों को इम्प्रेस करने की कोशिश की. रघुबीर ने कभी भी अपने लुक्स या ग्लैमर के दम पर दर्शकों का दिल जीतने की कोशिश नहीं की. इसके बावजूद पिछले चार दशकों से वो भारतीय दर्शकों के पसंदीदा कलाकारों में शामिल हैं.

आज के दौर में क्या है अभिनेता की सफलता का पैमाना?

आज जब भी फिल्मों और वेब सीरीज का स्टारडम अक्सर सोशल मीडिया फॉलोअर्स, बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन और बड़े बजट से तय किया जाता है, तब रघुबीर यादव जैसे कलाकारों की अहमियत और बढ़ जाती है. सवाल यह है कि आखिर उनके जैसे अभिनेता अब कम क्यों दिखाई देते हैं?

रघुबीर यादव की सबसे बड़ी ताकत उनकी सादगी रही है. वह जिस किरदार को निभाते हैं, उसमें अभिनय कम और वास्तविकता ज्यादा नजर आती है. ऐसा लगता है मानो वह किरदार कहीं हमारे आसपास ही रहता हो. यही कारण है कि दर्शक उनके अभिनय को देखते नहीं, महसूस करते हैं.

‘मुंगेरीलाल के हसीन सपने’ जब लोगों के दिलों में बस गए

1980 और 90 के दशक में जब टेलीविजन भारतीय घरों में अपनी जगह बना रहा था, तब ‘मुंगेरीलाल के हसीन सपने’ ने रघुबीर यादव को घर-घर पहचान दिलाई. मुंगेरीलाल कोई सुपरहीरो नहीं था. वह एक आम आदमी था, जो अपनी कल्पनाओं में वो सब हासिल कर लेता था जो वास्तविक जिंदगी में नहीं कर पाता. शायद यही वजह थी कि लाखों लोगों खुद को उनसे कनेक्ट कर पाए. मुंगेरीलाल की लोकप्रियता सिर्फ एक सीरियल की सफलता नहीं थी. ये उस दौर के मीडिल क्लास भारत की कहानी थी और रघुबीर यादव ने उसे इतनी सहजता से निभाया था कि वो किरदार आज भी लोगों की यादों में जिंदा है.

रघुबीर यादव की फिल्मी यात्रा

इसके बाद उन्होंने फिल्मों की ओर रुख किया, लेकिन यहां भी उन्होंने वही रास्ता चुना जो आसान नहीं था. उन्होंने ऐसे किरदार निभाए जिन्होंने कहानी में जान फूंक दी फिर वो चाहे ‘लगान’ का भूरा हो, ‘पीपली लाइव’ का किसान हो या फिर गांव और कस्बों से जुड़े अन्य पात्र, रघुबीर यादव ने हर बार साबित किया कि अभिनय सिर्फ किसी डायलॉग को बोलना नहीं, बल्कि उसे जीना होता है.

रघुबीर यादव की सबसे बड़ी खूबी यह है कि वो किरदार को ओढ़ते नहीं, उसमें घुल जाते हैं. दर्शकों को अक्सर याद नहीं रहता कि वे रघुबीर यादव को देख रहे हैं. उन्हें सिर्फ किरदार दिखाई देता है. इसे ही किसी भी अभिनेता की सफलता मानी जाती है.

रघुबीर यादव की ‘पंचायत’

OTT के दौर में जब ‘पंचायत’ आई तो एक नई पीढ़ी ने रघुबीर यादव को खोजा. गांव की राजनीति और रिश्तों पर आधारित इस सीरीज में उन्होंने प्रधान जी के पति बृज भूषण दुबे का किरदार निभाया. उनका ये किरदार ने तो कहानी का हीरो था ना ही विलेन. लेकिन उनकी संवाद अदायगी, चेहरे के भाव और सहज अभिनय ने इस भूमिका को यादगार बना दिया.

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क्यों कम दिखाई देते हैं अब ऐसे अभिनेता?

आज के दौर में रघुबीर यादव जैसे अभिनेता कम दिखाई देते हैं. इसके पीछे कई कारण हैं. पहला फिल्म इंडस्ट्री पहले से ज्यादा बिजनेस को लेकर फोकस हो चुकी है. अब किसी भी फिल्म की सफलता बॉक्स ऑफिस पर अर्निंग से मानी जाती है. दूसरा कारण है थियेटर का कम होता प्रभाव. पहले का अभिनेता रंगमंच पर कड़ी मेहनत करता था. वहां अभिनय का मतलब सिर्फ कैमरे के सामने खड़ा होना नहीं, बल्कि आवाज, शरीर, भाव और संवाद पर गहरी पकड़ बनाना होता था. आज भी बेहतरीन कलाकार थिएटर से निकल रहे हैं, लेकिन उनकी संख्या पहले जैसी नहीं है.

निजी जिंदगी भी रही सुर्खियों में

रघुबीर यादव अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी चर्चा में रहे हैं. उनकी पहली पत्नी ने उनपर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का आरोप लगाया था. दोनों को कानूनी लड़ाई का भी सामना करना पड़ा था.

(इनपुट एजेंसी)