Rahat Fateh Ali Khan ने जूते-चप्पलों से की अपने नौकर की पिटाई, Video वायरल हुआ तो सिंगर ने दी सफाई

Rahat Fateh Ali Khan Video : पाकिस्तान के फेमस सिंगर और राहत फतेह अली खान का एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें उन्हें घर के नौकरों को जूते-चप्पल से मारते देखा गया. कथित तौर पर शराब की एक बोतल ना मिलने की वजह से राहत फतेह अली खान (Rahat Fateh Ali Khan) ने अपने एक सर्वेंट की बुरी तरह पिटाई कर दी, जिसे पास ही खड़े किसी शख्स ने कैमरे में कैद कर लिया. वीडियो वायरल हुआ तो इंटरनेट पर राहत फतेह अली खान की खूब आलोचना हुई, जिसके बाद अब उन्होंने एक दूसरा वीडियो जारी कर सफाई दी है. नए वीडियो में राहत के साथ उनका हेल्पर और उसके पिता नजर आ रहे हैं. अपनी गलती पर सफाई देते हुए राहत कहते हैं कि वीडियो में जो दिखाई दे रहा है वो उस्ताद और शागिर्द का रिश्ता है.

एक तरफ जहां राहत फतेह अली खान अपनी सिंगिंग और कव्वाली से लोगों को दीवाना बना देते हैं, वहीं दूसरी ओर घर में काम कर रहे हेल्पर्स के साथ उनका ऐसा बर्ताव हर किसी को शॉक्ड कर रहा है. बॉलीवुड (Bollywood) में भी कई सुपरहिट गाने गा चुके राहत का वीडियो देख भारतीय फैंस भी निराश हैं, और उन्हें खूब ट्रोल किया. वीडियो में अपनी सुरीली आवाज के लिए मशहूर सिंगर को कर्मचारी के साथ मारपीट करते, जूते मारते और थप्पड़ मारते हुए देखा जा सकता है. समा टीवी की रिपोर्ट के अनुसार, ऑनलाइन वायरल हो रहे ग्राफिक वीडियो में कथित तौर पर राहत फतेह अली खान को कर्मचारी को बार-बार थप्पड़ मारते और लात मारते हुए दिखाया गया है, यहां तक ​​कि मारने के लिए वह अपने जूते का इस्तेमाल भी कर रहे हैं.

Update : Rahat Fateh Ali Khan ( @RFAKWorld )issued a clarification regarding his viral video, There was holy water in the bottle pic.twitter.com/oIStHwWXFp

— Ghulam Abbas Shah (@ghulamabbasshah) January 27, 2024