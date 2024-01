Rahat Fateh Ali khan Beating Video: ‘बोल हल्के हल्के’, ‘मैं जहां रहूं’, ‘तेरी ओर’ और ‘दिल तो बच्चा है’ जैसे गानों के लिए मशहूर पाकिस्तानी प्लेबैक सिंगर राहत फतेह अली खान का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वह अपने एक चेले को बुरी तरह पीटते नजर आ रहे है. इस वीडियो पर सफाई देते हुए सिंगर ने कहा कि यह एक शिक्षक और शिष्य के बीच का निजी मामला है.

एक्स पर अपलोड किए गए वीडियो में सिंगर को एक व्यक्ति को जूते से बेरहमी से पीटते हुए दिखाया गया है. दावा किया जा रहा है कि यह उनका शिष्य है. वह उससे बोतल के बारे में पूछते है और थप्पड़-चप्पल से जमकर पिटाई करते है. वह उनसे दया की गुहार लगाता है और कहता है: “मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता.”

पिटाई करने का वीडियो वायरल होने के बाद सिंगर ने माइक्रोब्लॉगिंग साइट पर सफाई पेश करते हुए एक वीडियो जारी किया.

उन्होंने वीडियो में कहा, ”यह शिक्षक और शिष्य के बीच का निजी मामला है. वह मेरे बच्चे जैसा है। जब कोई शिष्य कुछ अच्छा करता है तो मैं उस पर प्यार बरसाता हूं. यदि वह कोई अपराध करता है तो उसे मैं दंडित करता हूं.”

Famous singer Rahat Fateh Ali khan beating his servent for bottle of Alcohol pic.twitter.com/9DZwYxgPmV

सिंगर ने कहा कि घटना के बाद उन्होंने उस व्यक्ति से माफी मांगी है, जिस व्यक्ति की पिटाई की गई थी. साथ ही बताया कि उसने एक बोतल खो दी है.

Rahat Fateh Ali Khan issued a clarification justifying his viral video, There was Holy Water in the bottle, not Alcohol !

It seems he compelled the house help to speak words in his favor after the viral video. What say? https://t.co/1IQvEnXlyN pic.twitter.com/R7ythDEr6a

