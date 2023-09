पाकिस्तानी क्रिकेटरों की भारत में हुई एंट्री, तो Rahul Dholakia ने कहा एक्टर्स को भी बुला लें क्या?

ICC World Cup Men 2023 इस बार भारत में खेला जा रहा है और भारत के कई शहरों में इसकी मेजबानी की जाएगी. ऐसे में अब धीरे-धीरे विश्व कपल खेलने के लिए कई टीमें बारत पहुंच रही हैं और इसी कड़ी में पाकिस्तान क्रिकेट टीम 27 सितंबर को भारत पहुंची. हैदराबाद हवाई अड्डे पर उनका जोरदार स्वागत किया गया. बता दें भारत की जमीन पर पाकिस्तानी टीम करीब 7 सालों के बाद वापसी कर रही है. 2016 टी-20 विश्व कप के बाद पाकिस्तान का यह पहला भारत दौरा है, जब उरी आतंकी हमले में 19 भारतीय सैनिकों की जान जाने के बाद प्रतिबंध लगाया गया था. वहीं हाल ही में हुए एशिया कप की मेजबानी पाकिस्तान कर रहा था, लेकिन भारत ने पाकिस्तान के मैदानों से दूरी बनाकर रखी , लेकिन अब विश्व कप के लिए पाकिस्तान को भारत आना ही पड़ा है. ऐसे में रईस के निर्देशक राहुल ढोलकिया ने अब पाकिस्तानी कलाकारों को भारतीय फिल्मों में काम करने के लिए आमंत्रित करने की इच्छा जताई है.

रईस के डायरेक्टर राहुल ढोलकिया ने लिखा- अब जब पाकिस्तानी क्रिकेटर्स ऑफिशियली यहां आ चुके हैं तो क्या हम पाकिस्तानी एक्टर्स को भी अपनी फिल्म में काम करने के लिए बुला सकते हैं? या म्यूजिशियन को परफॉर्म करने के लिए? अपने ट्वीट में, निर्देशक ने उस समय का भी जिक्र किया जब उनके निर्देशन में बनी फिल्म रईस की अभिनेत्री माहिरा खान को अपनी फिल्म का प्रचार करने का मौका मिलने से पहले ही पाकिस्तान लौटने के लिए मजबूर कर दिया गया था.

Now that #Pakistani cricketers are officially here, can we also invite Pakistani actors to act in our films ? Or Musicians to perform?

