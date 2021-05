Rahul Mahajan Wife Natalya Ilina Hot And Bold Pictures Viral On Social Media: टीवी पर कई रियालिटी शो का हिस्सा रह चुके राहुल महाजन (Rahul Mahajan) की पर्सनल लाइफ अक्सर चर्चा वा विषय रहती हैं. शराब औऱ ड्रग्स से लेकर उनकी तीन शादियों ने जमकर अखबारों की सुर्खियों बटोरी हैं. राहुल महाजन (Rahul Mahajan) ने रियालिटी शो में शादी रचाई, लेकिन वो असफल रहे और फिलहाल वो अपनी तीसरी शादी में खुश हैं. ऐसे में चलिए जानते हैं आखिर कौन है राहुल महाजन (Rahul Mahajan) की पत्नी नतालिया इलिना (Natalya Ilina) Also Read - Bigg Boss 14 : राहुल महाजन के कपड़े फाड़कर राखी सावंत ने दिल तोड़ दिया, उदास मन से बोले...



बिग बॉस 14 में वाइल्ड कार्ड एंट्री करने वाले राहुल महाजन (Rahul Mahajan) अक्सर अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा में रहते हैं और राहुल ने साल 2018 में रूसी मॉडल नताल्या इलीना से शादी की थी. नताल्या (Natalya Ilina) सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव हैं और अक्सर अपनी तस्वीरें शेयर करती हैं.

View this post on Instagram A post shared by Natalya Ilina Mahajan (@natalyamofficial)



राहुल (Rahul Mahajan) ने अपनी पत्नी के बारे में बात करते हुए हाल ही में यह खुलासा किया था कि नताल्या (Natalya Ilina) ने अपना धर्म परिवर्तन किया है और वो हिंदू बन गई हैं. राहुल ने कहा था, ‘मैं उसे हमेशा शिव और पार्वती के बारे में बताता हूं. मैं उसे कहता हूं कि पति- पत्नी का रिश्ता शिव और पार्वती जैसा होना चाहिए’.

View this post on Instagram A post shared by Natalya Ilina Mahajan (@natalyamofficial)



राहुल (Rahul Mahajan) और नताल्या (Natalya Ilina) की उम्र में करीब 18 साल का अंतर है. जब दोनों की शादी हुई थी उस समय राहुल 43 साल के थे जबकि नताल्या की उम्र 25 साल थी. नताल्या काफी खूबसूरत और ग्लैमरस हैं. राहुल महाजन सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव हैं और अक्सर नताल्या के साथ सोशल मीडिया पर फोटोज शेयर करते रहते हैं.