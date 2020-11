Rahul Roy Health Condition admitted in mumbai nanavati hospital due to brain stroke- बॉलीवुड अभिनेता राहुल रॉय (Rahul Roy) को कारगिल में एक फिल्म ‘LAC-Live The Battle’की शूटिंग के दौरान ब्रेन स्ट्रोक आ गया. हालत बिगड़ने के बाद उन्हें मुंबई के नानावती अस्पताल में भर्ती करवाया गया है. एयरलिफ्ट करके उन्हें कारगिल से मुंबई लाया गया. राहुल के भाई ने कन्फर्म किया है कि अभी उनकी हालत स्थिर है और वे रिकवर कर रहे हैं. राहुल के को-स्टार और बिग बॉस के एक्स कंटेस्टेंट ने बताया कि कारगिल का तापमान -15 डिग्री से भी कम है. स्ट्रोक से पहले ही उनकी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी. डायलॉग बोलने में उनकी जुबान लड़खड़ा रही थी. Also Read - सुष्मिता सेन के ब्वॉयफ्रेंड रोहमन शॉल ने एक्ट्रेस के नाम का बनवाया टैटू, धीरे-धीरे हो रहा है इश्क का असर



राहुल रॉय कारगिल में फिल्म 'एलएसी: लाइव द बैटल' (LAC: Live the Battle)की शूटिंग कर रहे थे. फिल्म का निर्देशन नितिन कुमार गुप्ता कर रहे हैं. माना जा रहा है कि मौसम की स्थिति बदलने के कारण उन्हें स्ट्रोक आया है.

बता दें, राहुल रॉय वर्ष 2006 में बिग बॉस के विजेता बने थे. राहुल रॉय ने हिंदी फिल्मों के अलावा भोजपुरी फिल्मों में भी अभिनय किया है. उन्होंने अपने करियर में लगभग 25 फिल्मों में काम किया है.