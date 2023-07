ब्रेन स्ट्रोक के बाद राहुल रॉय से मिलने नहीं पहुंचे थे महेश भट्ट और पूजा, बोले 'सलमान का उतारना है कर्ज'

Rahul Roy Brain Stroke: फेमस एक्टर राहुल रॉय साल 2020 में ब्रेन स्ट्रोक के बाद अस्पताल में भर्ती हुए थे.

When Rahul Roy Suffered a Brain Stroke: साल 2020 में ‘आशिकी’ फेम एक्टर राहुल रॉय को शूटिंग के दौरान ब्रेन स्ट्रोक आया था जिसके बाद उन्हें कई महीनों तक अपनी हेल्थ की वजह से बेड रेस्ट पर रहना पड़ा था. बता दें राहुल रॉय जब 2020 में ‘एलएसी- लीव द बैटल इन कारगिल’ (LAC — Live the Battle in Kargil) की शूटिंग कर रहे थे, तब उन्हें ब्रेन स्ट्रोक आया था. उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उनके दिमाग और दिल की एन्जियोग्राफी हुई थी. बाद में, एक्टर को मुंबई के नानावटी हॉस्पिटल के आईसीयू वार्ड में शिफ्ट किया गया था. ऐसे में अब एक्टर ने अपने इस बुरे दौर को याद करते हुए कुछ बातें कही हैं और बताया है किउस दौरान इंडस्ट्री का कोई भी दोस्त महेश भट्ट, पूजा भट्ट या रवीना टंडन उनसे मिलने के लिए नहीं पहुंचे थे.

सलमान ने चुकाया हॉस्पिटल का बिल

राहुल रॉय की बहन ने बॉलीवुड हंगामा को बताया, ‘मैं सलमान खान का शुक्रिया अदा करना चाहती हूं, क्योंकि हॉस्पिटल बिल का जो भी बकाया था उसे सलमान खान ने चुका दिया था. एलएसी के डायरेक्टर से भी कुछ पैसे मिल गए थे जो राहुल रॉय के पेमेंट का बकाया था. हालांकि, वह काफी नहीं था. सलमान खान ने राहुल रॉय को कॉल किया और पूछा कि क्या वे उनकी किसी तरह मदद कर सकते हैं. उन्होंने वाकई में मदद की और उनके बिल चुका दिए.’

महेश और पूजा भट्ट ने नहीं पूछा हाल – राहुल रॉय

इस बात का खुलासा राहुल में हाल ही में सिद्धार्थ कन्नन को दिए एक इंटरव्यू में किया. जब उनसे ये पूछा गया कि क्या ‘आशिकी’ बनाने वाले महेश भट्ट या उनकी बेटी पूजा ने उस वक्त उनका हालचाल लिया था. जिसपर राहुल के साथ मौजूद उनकी बहन ने कहा कि, ‘उनके घर किसी दोस्त का तो क्या राहुल के जुड़वा भाई रोहित का भी फोन नहीं आया, जब भाई ही कॉल ना करें तो किसी स्टार से हम क्या उम्मीद करें…’

ये एक्टर्स राहुल से मिलने पहुंचे थे

इस दौरान उन स्टार्स के नाम भी बताए जो राहुल से मिलने के लिए पहुंचे थे. उन्होंने कहा कि, ‘एक-दो एक्टर्स राहुल से मिलने आए थे. जिसमें अदिति गोवित्रिकर, सुचित्रा पिल्लई शामिल है. उन्होंने भी हमारी थोड़ी मदद की थी..’

