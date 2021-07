Rahul Vaidya-Disha Parmar Party With Friends Before getting Married: राहुल वैद्य (Rahul Vaidya) और दिशा परमार (Disha Parmar) की शादी के डेट हाल ही में पात चली है कि ये कपल 16 जून को सात फेरे लेकर हमेशा के लिए एक दूजे के हो जाएंगे और दोनों की शादी की तैयारियां जमकर चल रही हैं औऱ इसी दौरान कपल ने अपने घर में एक स्पेशल पार्टी थ्रो की है जिसमें उनके दोस्त नजर आ रहे हैं और वायरल वीडियो देखकर पता चल रहा है कि सबने जमकर मस्ती की है.Also Read - Rahul Vaidya Wedding Date: जल्द एक दूसरे के होंगे राहुल वैद्य और दिशा परमार, इस दिन लेंगे सात फेरे

राहुल वैद्य (Rahul Vaidya) ने हाल ही में अपने सोशल मीडिया अकाउंट से परिवार का एक बूमरैंग स्टोरी पर वीडियो शेयर किया है जिसमें उनके परिवार के सदस्य और करीबी दोस्त डांस की प्रैक्टिस करते दिख रहे हैं और जमकर मस्ती हो रही है. मस्ती भरा वीडियो शेयर करते हुए राहुल ने लिखा, आखिरकार ये हो रहा है



वहीं, दूसरे वीडियो को उनके दोस्त अली गोनी ने अपनी इंस्टा स्टोरी पर साझा किया है, जिसे सिंगर ने अपनी इंस्टा स्टोरी पर रीशेयर किया है. इन वीडियोज को दोनों के फैंस पेज ने भी शेयर किया है, जो खूब वायरल हो रहे हैं.

बता दें कि राहुल वैद्य (Rahul Vaidya) ने रियलिटी शो बिग बॉस 14 में सबके सामने दिशा परमार को प्रपोज किया था, राहुल वैद्य ने एक इंटरव्यू के दौरान बताया है कि 16 जुलाई को होने वाली उनकी शादी में महज कुछ करीबी रिश्तेदार और दोस्त ही शामिल होने वाले हैं जहां पूरे रीति-रिवाजों के साथ शादी होगी.