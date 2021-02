Rahul Vaidya on Rubina Dilaik bigg boss 14 winner says Surprisingly I am not sad at not winning Bigg B-सिंगर राहुल वैद्य बिग बॉस 14 के फिनाले में टॉप 2 में पहुंचे, लेकिन रुबीना दिलैक से हार गए. हालांकि, उनका कहना है कि आश्चर्यजनक तौर पर वे अपनी हार से दुखी नहीं हैं, बल्कि वे तो इस बात से ही खासे खुश हैं कि वे इस विवादित रियलिटी शो को जीतने वाले टॉप 2 प्रतियोगी बने. शो का ग्रैंड फिनाले रविवार की रात को हुआ. Also Read - Bigg Boss 14: Rubina Dilaik की जीत के बाद आया एक्स कंटेस्टेंटस का रिएक्शन, सिद्धार्थ शुक्ला, हिना खान समेत इन लोगों ने कही दिल की बात

बिग बॉस के घर में 140 दिन बिताने के बाद इस मुकाम तक पहुंचे राहुल ने बताया, “मैं बहुत खुश हूं. जिस दिन मैं इस शो में शामिल हुआ था, तब भी मैंने यहां तक पहुंचने की उम्मीद नहीं की थी. मैं टॉप 2 में पहुंचा और आश्चर्यजनक तौर पर मुझे इस बात का दुख नहीं है कि मैं जीत नहीं पाया. मैं बहुत खुश हूं कि मैंने अच्छे से यह गेम खेला और अब मैं अपने घर और गर्लफ्रेंड के पास वापस लौट रहा हूं.” Also Read - समंदर किनारे Bikini में नजर आई Bipasha Basu, मालदीव में पति Karan के साथ मना रही हैं छुट्टियां...देखें Photos

सीजन की विजेता रहीं रुबीना के साथ राहुल का प्यार और नफरत दोनों का रिश्ता रहा. वह कहते हैं, “हमें अब भी अपनी लड़ाई की शुरुआत के बारे में नहीं पता है लेकिन हमने वादा किया है कि हम इस लड़ाई को आगे लेकर नहीं जाएंगे. बल्कि जो कुछ भी बिग बॉस में हुआ, उसे बिग बॉस के घर पर ही छोड़कर जाएंगे. लिहाजा मुझे लगता है कि हम दोनों एक दूसरे के बीच कोई नकारात्मकता नहीं चाहते हैं.”