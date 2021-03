Rahul Vaidya Steals a Kiss from Disha Parmar As They Celebrate Holi Together: बिग बॉस 14 (Bigg Boss 14) के रनर अप राहुल वैद्य (Rahul Vaidya) जब से घर से बाहर निकले हैं सिंदर अक्सर अपने सोशल मीडिया पर कुछ ना कुछ खास शेयर करत ही रहते हैं. राहुल वैद्य (Rahul Vaidya) ने बिग बॉस के घर में ही अफने प्यार की इजहार गर्लफ्रेंड दिशा परमार (Disha Parmar) के साथ किया था और उम्मीद है कि ये कपल इस साल शादी के बंधन में बंध जाएगा. ऐसे में राहुल वैद्य (Rahul Vaidya) ने अपने सोशल मीडिया पर होली की कुछ तस्वीरें साझा की हैं जिसमें वो गर्लफ्रेंड दिशा परमार (Disha Parmar) को रंग लगाते हुए नजर आ रहे हैं. Also Read - अपनी हॉट फोटो के साथ Malaika Arora ने कहा 'Happy Holi', फैंस ने ट्रोल करते हुए कहा- 'आप बदनाम हो गईं'

राहुल वैद्य (Rahul Vaidya) ने जो तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की है उसमें वो अपने प्यार और गर्लफ्रेंड दिशा परमार (Disha Parmar) के साथ नजर आ रहे हैं. इसमें दोनों बेहद रोमांटिक अंदाज में हैं और कभी एक दूसरे की आंखों में खोए हुए हैं तो कभी एक दूसरे को किस करते हुए नजर आ रहे हैं. Also Read - Holi 2022: लंदन में Priyanka-Nick ने मनाई परिवार संग होली, सास-ससुर पर चढ़ा रंग- Viral Pictures



राहुल वैद्य (Rahul Vaidya) ने फोटो शेयर करते हुए लिखा’आप सभी को मेरी और से होली की बहुत-बहुत हार्दिक शुभकामनाएं. घर पर रहें और सभी को सुरक्षित रखें, अपने परिवार के साथ जश्न मनाएं और सभी मिठाइयों को खाना न भूलें’