Bigg Boss 14's Rahul Vaidya Becomes The Highest Paid Contestant:'बिग बॉस 14' (Bigg Boss 14) से नाम कमाने वाले राहुल वैद्य (Rahul Vaidya) भले ही शो के विजेता बनकर ना उभरे हों, लेकिन सिंगर ने लोगों के दिलों में बेहद खास जगह बनाई है. ऐसे में खबरें आ रही हैं कि अब राहुल वैद्य (Rahul Vaidya) स्टंट रियलिटी शो 'खतरों के खिलाड़ी 11' (Khatron Ke Khiladi 11) में नजर आने वाले हैं. इतना ही नहीं वो इस शो के लिए अच्छी खासी फीस वसूल करने वाले हैं.



राहुल वैद्य (Rahul Vaidya) के फैंस के लिए एक अच्छी खबरे है कि वो शो में जल्द ही नजर आ सकते हैं. बता दें कि खबरें थी कि राहुल वैद्य (Rahul Vaidya) ‘नच बलिये’ में भी आऩे वाले थे, लेकिन वो अब इस शो का हिस्सा बनेंगे. रिपोर्ट्स के मुताबिक राहुल (Rahul Vaidya) को एक एपिसोड के लिए 12-15 लाख रुपये दिए जाएंगे.

खबरों के मुताबिक केप टाउन में शो की शूटिंग होगी बता दें कि स्टंट रियलिटी शो ‘खतरों के खिलाड़ी 11’ (Khatron Ke Khiladi 11) अक्सर भारत से बाहर शूट किया जाता है और इस बार भी कुछ ऐसा ही होने वाला है. शो की शूटिंग पहले अप्रैल में होने वाली थी, लेकिन कोविड की वजह से शूटिंग में देरी हो गई और अब खबरें हैं कि अगले महीने शो की शूटिंग शुरु हो जाएगी.



बीते दिनों सामने आई एक रिपोर्ट के अनुसार शो में इस साल वरुण सूद, सान्या ईरानी, अर्जुन बिजलानी, दिव्यांका त्रिपाठी, अभिनव शुक्ला, एजाज खान, निकी तंबोली, विकास आदित्य सिंह हिस्सा लेने वाले हैं.