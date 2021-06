Raima Sen Hot Video As Actress Chilling In Swimming Poll: बॉलीवुड और बंगाली फिल्मों की मशहूर एक्ट्रेस राइमा सेन (Raima Sen) इन दिनों सोशल मीडिया पर लगातार चर्चा का विषय बनी हुई हैं. दरअसल एक्ट्रेस ने हाल ही में अपना न्यूड फोटो पोस्ट की थी जिसके बाद से ही वो हर किसी की नजरों में आ गई है. एक्ट्रेस राइमा सेन (Raima Sen) एक बार फिर से अपने फैंस के बीच अपनी हॉटनेस का तड़का लगाकर लोगों के बीच बवाल मचाती हुई नजर आ रही हैं. अपनी हॉट और सेक्सी फोटोशूट्स की तस्वीरें पोस्ट करके राइमा (Raima Sen) ने काफी लोगों को हैरान कर दिया है. Also Read - बोल्ड टॉपलेस फोटो शेयर करने के बाद Raima Sen ने कहा- आज ऐसी फोटोज़ डाली हैं कल और....

राइमा (Raima Sen) का ये अंदाज देखकर किसी के लिए भी ये कह पाना मुश्किल होगा कि वो अब 41 साल की हैं. एक्ट्रेस का एक वीडियो अब इंटरनेट पर खूब वायरल हो रहा है जिसमें वो अपने बोल्ड अंदाज में स्विमसूट पहनकर स्विमिंग पूल में एन्जॉय करती हुई नजर आ रही हैं. Also Read - Raima Sen के टॉपलेस फोटोशूट के बाद, एक्ट्रेस ने बताया शर्मनाक परंपराओं का राज़, जानकर हो जाएंगे हैरान



एक्ट्रेस के इस वीडियो को फोटोग्राफर कौस्तव सैकिया ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर पोस्ट किया है जिसमें वो काफी अट्रैक्टिव अंदाज में पोज करती हुई नजर आ रही हैं.

सोशल मीडिया पर उनका ये वीडियो काफी लोगों का ध्यान आकर्षित करता दिखाई दे रहा है.वीडियो में वो स्विमसुट्स में काफी हॉट लग रही हैं.कहना गलत नहीं होगा कि इन तस्वीरों से राइमा ने एक बार फिर इंटरनेट का पारा बढ़ा दिया है.

बता दें कि राइमा अक्सर सोशल मीडिया पर अपनी सेक्सी और सिजलिंग फोटोज शेयर करती रहती हैं. राइमा सेन ने दस, सी कंपनी, परिणीता, हनीमून ट्रेवल्स प्राइवेट लिमिटेड समेत कई सारी हिंदी फिल्मों में काम किया है. इसी के साथ बंगाली सिनेमा के भी कई सारे प्रोजेक्ट्स से वो जुड़ी रही हैं.