अमिताभ बच्चन के स्टारडम की कीमत चुकानी पड़ी? राज बब्बर के हाथ से निकल गई थीं कई फिल्में, दिल को ऐसे समझाया

हिंदी सिनेमा के दिग्गज अभिनेता राज बब्बर ने एक इंटरव्यू में माना था कि अमिताभ बच्चन की वजह से उनके हाथ से कई फिल्में निकल गईं. उस वक्त लोगों के बीच बिग बी का इतना क्रेज़ था कि निर्माता किसी दूसरे को कास्ट करके रिस्क नहीं लेना चाहते थे.

Written by: Pooja Batra Edited by: Pooja Batra
Updated: June 22, 2026, 5:41 PM IST
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हिंदी सिनेमा के इतिहास में कुछ दौर ऐसे रहे हैं, जब एक अभिनेता पूरी इंडस्ट्री पर छाया रहा. 1970 और 1980 का दशक ऐसा ही समय था, जब अमिताभ बच्चन का नाम हर निर्माता और निर्देशक की पहली पसंद बन चुका था. उनकी फिल्मों की सफलता ने उन्हें ‘एंग्री यंग मैन’ का दर्जा दिलाया और देखते ही देखते वह बॉलीवुड के सबसे बड़े सुपरस्टार बन गए. उनके स्टारडम और पॉपुलैरिटी का खामियाजा उस दौर के कई अभिनेताओं को चुकाना पड़ा था. राज बब्बर भी उनमें से एक हैं.

जब राज बब्बर को कई बड़ी फिल्मों से हाथ धोना पड़ा

हिंदी सिनेमा के मशहूर अभिनेता राज बब्बर ने अपने करियर में हर तरह की भूमिका निभाई और लोगों के दिलों में खास जगह बनाई.उन्होंने कभी हीरो का किरदार निभाया, तो कभी ऐसा नेगेटिव रोल अदा किया, जिसे दर्शक कभी भूल ही नहीं पाए.हालांकि उनकी जिंदगी में एक ऐसा दौर भी आया, जब उन्हें लगा कि उनके हिस्से की फिल्में बड़े सितारों की वजह से उनसे दूर चली गईं. इन सितारों में अमिताभ बच्चन का नाम भी शामिल था.

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राज बब्बर का करियर

राज बब्बर का जन्म 23 जून 1952 को उत्तर प्रदेश के टूंडला में हुआ था.बचपन से ही उन्हें अभिनय का शौक था.स्कूल के समय से ही वह स्टेज पर परफॉर्म किया करते थे. अपने इसी सपने को पूरा करने के लिए उन्होंने दिल्ली के नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा (एनएसडी) से अभिनय की ट्रेनिंग ली. एनएसडी से पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने फिल्मों की दुनिया में कदम रखा और धीरे-धीरे अपनी जगह बनानी शुरू की.

राज बब्बर का फिल्मी करियर

राज बब्बर ने साल 1977 में फिल्म ‘किस्सा कुर्सी का’ से बॉलीवुड में डेब्यू किया था. शुरुआत में उन्हें ज्यादा सफलता नहीं मिली.साल 1980 में आई फिल्म ‘इंसाफ का तराजू’ ने उनकी किस्मत बदल दी. इस फिल्म में उन्होंने एक नेगेटिव किरदार निभाया, जो लोगों को काफी पसंद आया.

अमिताभ बच्चन और राज बब्बर

लेकिन करियर की शुरुआत में राज बब्बर को कुछ ऐसे अनुभव भी मिले, जिन्हें वह आज तक नहीं भूले. उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया था कि उन्हें फिल्म ‘शक्ति’ के लिए चुना गया था. उनका स्क्रीन टेस्ट भी हुआ था और उन्हें उम्मीद थी कि वह इस फिल्म का हिस्सा होंगे लेकिन बाद में मेकर्स ने उनकी जगह अमिताभ बच्चन को फिल्म में ले लिया.

राज बब्बर ने कहा था कि उस समय अमिताभ बच्चन बहुत बड़े स्टार थे और फिल्म बनाने वालों को लगा कि उनके नाम से फिल्म को ज्यादा फायदा मिलेगा.

कई फिल्में छीन ली गईं

इसी तरह फिल्म ‘नमक हलाल’ को लेकर भी राज बब्बर ने अपने संघर्ष के दिनों का जिक्र किया था. उनका कहना था कि उन्हें इस फिल्म के लिए साइन किया गया था, लेकिन बाद में उनकी जगह बड़े स्टार को ले लिया गया. राज बब्बर ने कहा था कि कई बार ऐसा लगा कि जो मौका उन्हें मिलना चाहिए था, वह किसी और के हिस्से में चला गया. हालांकि उन्होंने इसे सिर्फ किस्मत और फिल्म इंडस्ट्री के फैसले का हिस्सा माना.

किसके हाथ लगी राज बब्बर की फिल्में?

दिलचस्प बात यह रही कि जिन अमिताभ बच्चन की वजह से राज बब्बर के हाथ से कुछ फिल्में निकल गई थीं, बाद में उन्होंने उन्हीं के साथ काम भी किया. राज बब्बर और अमिताभ बच्चन ने ‘याराना’ जैसी फिल्मों में साथ स्क्रीन शेयर की.

राज बब्बर का फिल्मी करियर

राज बब्बर ने अपने करियर में ‘निकाह’, ‘उमराव जान’, ‘प्रेम गीत’, ‘आज की आवाज’, ‘अगर तुम न होते’, ‘संसार’, ‘फैशन’, ‘बॉडीगार्ड’ समेत कई फिल्मों में यादगार काम किया.उन्होंने सिर्फ फिल्मों में ही नहीं बल्कि टीवी और वेब सीरीज में भी अभिनय किया.

अभिनय के अलावा राज बब्बर ने राजनीति में भी कदम रखा. साल 1989 में उन्होंने राजनीति की शुरुआत की.वह लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य रहे.

(इनपुट एजेंसी)

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Pooja Batra

पत्रकारिता में 20 साल से अधिक का अनुभव. 2001 में दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन के बाद, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से M.A किया. फिर भारतीय विद्या भवन के फिल्म एंड टीवी ... और पढ़ें

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