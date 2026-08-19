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'जेल में आने लगे थे खुदकुशी के ख्याल', शिल्पा शेट्टी से तलाक की अफवाहों पर छलका राज कुंद्रा का दर्द

Raj Kundra Recall Divorce Rumour In Jail: राज कुंद्रा ने याद किया कि जेल में रहने के दौरान जब उन्हें पता चला कि शिल्पा शेट्टी उन्हें छोड़ रही हैं, तो उन्हें आत्महत्या करने का ख्याल आने लगा था.

Written by: Shilpi Singh Edited by: Shilpi Singh
Updated: August 19, 2026, 7:26 AM IST
'जेल में आने लगे थे खुदकुशी के ख्याल', शिल्पा शेट्टी से तलाक की अफवाहों पर छलका राज कुंद्रा का दर्द

Raj Kundra Recall Divorce Rumour In Jail: बिज़नेसमैन से एक्टर बने राज कुंद्रा ने अपनी ज़िंदगी के सबसे मुश्किल दौर के बारे में बात की है, उन्होंने 2021 के पोर्नोग्राफ़ी केस में अपनी गिरफ़्तारी, मुंबई की आर्थर रोड जेल में बिताए 63 दिनों और अपनी पत्नी, एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी से मिले सपोर्ट को याद किया. ABP न्यूज़ से बातचीत में कुंद्रा ने बताया कि पूछताछ के लिए बुलाए जाने पर वे पुलिस स्टेशन गए थे और उन्हें ज़रा भी शक नहीं था कि उन्हें गिरफ़्तार कर लिया जाएगा और उन्होंने बताया कि जब वे स्टेशन पर ही थे, तभी उन्हें X (पहले ट्विटर) पर एक पोस्ट से इस घटनाक्रम के बारे में पता चला था. आइए जानते हैं.

शिल्पा शेट्टी राज कुंद्रा को छोड़ रही हैं

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ABP न्यूज़ से बात करते हुए उन्होंने कहा ‘मैं वहां किसी तरह गुज़ारा कर रहा था. एक दिन मीडिया से खबर आई, जो बाद में पता चला कि सिर्फ़ एक अफ़वाह थी कि शिल्पा शेट्टी राज कुंद्रा को छोड़ रही हैं और हमारा तलाक़ हो रहा है और उस रात मैं सो नहीं पाया क्योंकि मेरा मन कर रहा था कि अपनी जान दे दूं. मुझे लगा कि जीने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि मेरे लिए मेरी पत्नी और परिवार से ज़्यादा ज़रूरी कुछ भी नहीं है. मेरा मन अपनी जान देने का कर रहा था.’

ज़िंदगी के सबसे मुश्किल दौर में शिल्पा का साथ

हालात तब बदले जब शिल्पा शेट्टी ने कुंद्रा से संपर्क किया और उन्हें दिलासा दिया. कुंद्रा ने बताया कि शिल्पा ने उनसे कहा कि वे इन खबरों पर ध्यान न दें और उन्हें भरोसा दिलाया कि वह उनके साथ हैं. कहा जाता है कि उनकी बातों से उन्हें जेल की सज़ा के दौरान ज़रूरी भावनात्मक हिम्मत मिली. कुंद्रा के अनुसार, शिल्पा का साथ इसलिए भी बहुत अहम था क्योंकि जेल में रहने के दौरान वे अफ़वाहों को सीधे तौर पर कंट्रोल या उन पर प्रतिक्रिया नहीं दे पा रहे थे और उन्होंने अपनी ज़िंदगी के सबसे मुश्किल दौर में हिम्मत बनाए रखने का श्रेय बार-बार अपनी पत्नी को दिया है.

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शिव की नगर बनारस से निकलकर सपनो की दुनिया में आई हूं....शिल्पी सिंह बनारस वो शहर जो अपनी भड़ी,गंगा और कमाल के खाने के लिए जाना जाता है. 2009 में ... और पढ़ें

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