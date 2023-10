सोशल मीडिया पर उठी 'UT 69' बैन करने की मांग, राज कुंद्रा बोले-पत्थर तब मारो...

UT69: बिजनेसमैन और शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा (Shilpa Shetty Raj Kundra) जल्द ही एक्टिंग की दुनिया में कदम रखने जा रहे हैं. राज फिल्म यूटी 69 (Film UT 69) में नजर आने वाले हैं. इन दिनों वह इस फिल्म को लेकर चर्चा में हैं. फिल्म में राज के जेल में बिताए दिनों की कहानी दिखाई जाएगी. जब उन्हें पोर्नोग्राफी (Pornography Case) के आरोप में जेल भेजा गया. इस फिल्म में उनके जेल जाने के अनुभव और परिवार में होने वाले असर को दिखाया गया है. राज फिल्म का जोर-शोर से प्रमोशन भी कर रहे हैं. लेकिन इस बीच सोशल मीडिया पर उनकी फिल्म को बायकॉट करने की मांग उठी है.

सोशल मीडिया पर उठी राज कुंद्रा की फिल्म को बैन करने की मांग

दरअसल, एक यूजर ने ट्वीट कर राज की फिल्म का बहिष्कार करने की अपील की है. यूजर ने अपने ट्वीट में लिखा है- ‘जिस तरह से ये शख्स महिलाओं का अपमान करता है. उनकी फिल्म पर बैन लगना चाहिए. उनकी फिल्म का बहिष्कार करें.” इस ट्वीट के बाद राज भी चुप नहीं बैठे हैं.

Plz do name even ONE woman who can back your claims mam. Easy to throw stones but plz back the statement with evidence. God bless you my dear. This hatred of people is only media created. 🙏 #truthwillprevail #UT69 https://t.co/2PECvLI4k9

— Raj Kundra (@onlyrajkundra) October 27, 2023