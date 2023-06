शिल्पा शेट्टी को राज कुंद्रा ने फनी अंदाज में किया विश, कहा 'हमारे बीच दीपू भी नहीं आ सकती'

Raj Kundra Special Wish To Shilpa Shetty: शिल्पा शेट्टी ने कल ही अपना जन्मदिन मनाया है और वो इस दौरान अपने परिवार के साथ लंदम में समय बिता रही हैं. ऐसे में इस खास दिन पर शिल्पा के पति राज कुंद्रा ने उनके लिए एक स्पेशल बर्थडे पोस्ट शेयर किया है. जो जमकर चर्चा में बना हुआ है. दरअसल राज ने अपनी पत्नी शिल्पा के लिए एक कमाल का पोस्ट किया है इसमें उन्होंने कहा है कि वो शिल्पा से बहुत प्यार करते हैं और उन दोनों के बीच दीपू यानि की दीपिका पादुकोण भी नहीं आ सकती हैं.

राज कुंद्रा ने अपनी पत्नी शिल्पा शेट्टी के बर्थडे पर खास रोमांटिक वीडियो शेयर किया है. जो उनकी कई यादें बयां कर रहा है. इस वीडियो में कई पिक्चर्स नजर आ रही हैं. जो राज और शिल्पा की जिंदगी का खास हिस्सा हैं. इस वीडियो में राज ने कैप्शन में लिखा, “मेरे जीवन के प्यार के लिए, सब कुछ के लिए धन्यवाद. मेरे पागलपन में मेरा साथ देने के लिए धन्यवाद. तुम मेरी Gibraltar की चट्टान हो. मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं और तुम्हारे लिए हमेशा अच्छी प्रार्थना करता हूं. शिल्पा शेट्टी.. ये हैं वो यादें जो हमने एक साथ मिलकर बनाई हैं.. हां! ये सब और बहुत कुछ. हैप्पी बर्थडे मेरी बेहतरीन कुकी.’ … हमारे बीच कुछ भी नहीं आ सकता, दीपू भी नहीं. माफ करना. जन्मदिन मुबारक हो मेरी कुकी!”