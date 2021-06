Raj Kundra’s ex wife kavita was in bed with brother in law-बॉलीवुड ऐक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी (Shilpa Shetty) के पति राज कुंद्रा (Raj Kundra) की शादी को लेकर हाल ही में एक नई बात सामने आई थी. खबरों में वायरल हुआ कि राज ने शिल्पा की वजह से अपनी पहली पत्नी कविता को प्रेग्नेंसी में छोड़ दिया था. अब इस बारे में राज ने एक लंबा चौड़ा इंटरव्यू दिया है. Also Read - Gadar: Ek Prem Katha: Sunny Deol के डायलॉग ने मचाया था तहलका, अभी तक हैंडपंप उखाड़ते हैं लोग

राज ने बताया कि उनकी एक्स वाइफ कविता को उनकी मां ने रंगे हाथ बिस्तर में पकड़ लिया था. राज ने बताया कि मैं इस मुद्दे पर बात करके हल्का महसूस कर रहा हूं. मेरी मां और मेरी बहन ने कई बार मेरे जीजा और पत्नी को आपत्तिजनक हालत में पकड़ा था. यहां 2 परिवार बर्बाद हो रहे थे और उन्होंने जरा सा भी नहीं सोचा.’ Also Read - Disha Patani से Sara Ali Khan नें ऑरेंज बिकिनी में ढाया कहर, कत्ल करने का जुर्म संगीन है

राज ने कहा- मैंने तलाक के बाद कभी भी कविता से बात नहीं की. मेरी बेटी 40 दिन की थी जब मैंने उसे देखा था. फिर मिलने की कोशिश की तो कविता ने ऐसा करने नहीं दिया. मुझे उम्मीद है मेरी बेटी को जब सच का पता चलेगा वो मुझसे मिलने जरूर आएगी. इस बात के लिए मैं कविता को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा. Also Read - Anupam Kher के साथ रातों रात घटी ये घटना, ट्विटर पर जमकर बरसे

राज (Raj Kundra) के मुताबिक, ‘तलाक के एग्रीमेंट करोड़ों रुपए में हुआ था, कविता ने मुझसे विनती की थी कि मेरे बच्चों से दूर रहे. अगर मेरे बच्चे को मेरी जरूरत होगी तो वह जानते हैं कि मैं कहां मिलूंगा.’

राज (Raj Kundra) आगे कहते है, ‘शिल्पा शेट्टी को इस पूरे घटनाक्रम से बेहद धक्का लगा था, लेकिन उन्होंने इस इमोशनल टाइम में मुझे काफी सपोर्ट किया था. मेरी बहन जब वापस ब्रिटेन चली गई तो मैं सच्चाई बताना चाहता था.’ मेरे इंटरव्यू से शिल्पा नाराज हैं मगर सच को कभी न कभी सामने आना ही था