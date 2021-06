Raj Kundra’s First Wife Kavita Kundra Photos and Profile: बॉलीवुड की मशहूर अदाकारा शिल्पा शेट्टी (Shilpa Shetty) ने साल 2009 में बिजनेसमैन राज कुंद्रा से शादी की थी. शादी के 12 साल बाद भी शिल्पा और राज में मोहब्बत कायम है. दोनों की रोमांटिक बॉन्डिंग से दुनिया वाकिफ है मगर क्या आपको पता है शिल्पा ने राज कुंद्रा से पहली शादी रचाई थी मगर राज कुंद्रा के लिए यह दूसरी शादी थी. Also Read - Shilpa Shetty Birthday: ये हैं Super Dancer 4 के 5 बेस्ट मोमेंट्स, 46 की उम्र में भी...VIDEO

जी हां, इससे पहले राज ने कविता नाम की लड़की से शादी की थी और दोनों की एक बेटी भी हुई, लेकिन यह शादी लंबे समय तक नहीं टिकी और साल 2006 में दोनों का तलाक हो गया. Also Read - B'dy: Shilpa Shetty पर राज कुंद्रा की पहली पत्नी ने लगाया था ये आरोप, हॉलीवुड स्टार ने सबके सामने किया था सेंशुअल KISS

बताया जाता है कि जिस समय राज कुंद्रा शिल्पा के साथ इश्क लड़ा रहे थे, उस समय उनकी पत्नी कविता गर्भवती थीं. कविता की डिलीवरी होने के बाद राज कुंद्रा ने पत्नी को तलाक दे दिया. कविता ने बाद में शिल्पा पर शादी तोड़ने का आरोप भी लगाया था.

राज कुंद्रा की पहली पत्नी कविता भी बिजनेस फैमिली से ताल्लुक रखती हैं. कविता का जन्म लंदन में हुआ था. कविता खूबसूरती के मामले में शिल्पा को टक्कर देती हैं. बता दें कि राज और कविता ने साल 2003 में शादी रचाई थी.

शादी के 3 साल बाद ही राज और कविता को वैवाहिक मुद्दों का सामना करना पड़ा. जिसके बाद 2006 में वे कानूनी रूप से अलग हो गए. उनकी बेटी सिर्फ 2 महीने की थी जब दोनों अलग हुए थे.