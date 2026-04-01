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Raja Shivaji First Look Sanjay Dutt More Dangerous Than Ssp Aslam Of Dhurandhar 2 Riteish Deshmukh

Raja Shivaji first look: 'धुरंधर' के SSP असलम से ज्यादा खतरनाक हैं ‘राजा शिवाजी’ के विलेन संजय दत्त, रितेश देशमुख का भी है दमदार लुक

Raja Shivaji first look: बॉलीवुड अभिनेता रितेश देशमुख का फिल्म 'छत्रपति शिवाजी' में दमदार लुक देखने लायक है. ये फिल्म दर्शकों को एतिहासिक और महाकाव्यात्मक थीम की झलक देती है.

Raja Shivaji first look Sanjay Dutt more dangerous than SSP Aslam of Dhurandhar 2 Riteish Deshmukh

Raja Shivaji first look: रितेश देशमुख की अपकमिंग फिल्म ‘छत्रपति शिवाजी’ का टीज़र मेकर्स ने रिलीज़ कर दिया है. इसे ‘धुरंधर द रिवेंज’ के साथ रिलीज़ किया गया. ये दुनिया के सबसे महान योद्धा राजाओं में से एक की कहानी बताती है. फिल्म में रितेश देशमुख ने छत्रपति शिवाजी महाराज की भूमिका निभाई है, जिन्होंने इस फिल्म का निर्देशन भी किया है.

टीजर में सिनेमैटिक विज़ुअल्स और बैकग्राउंड म्यूजिक फिल्म की थीम को और प्रभावशाली बनाते हैं.

फिल्म की कहानी

ये कहानी है, दृष्टि, साहस और दृढ़ विश्वास की. एक ऐसे बेटे की, जिसने शपथ ली और इतिहास का रुख ही बदल दिया. टीजर इस रोमांचक सफर की एक झलक दिखाता है, जिसमें तीव्रता, भावना और वीरता का ऐसा मेल है जो पीढ़ियों तक गूंजता रहेगा. ये फिल्म छत्रपति शिवाजी महाराज की असाधारण विरासत को एक ऐसे भव्य पैमाने पर जीवंत करती है जो मराठी सिनेमा में पहले शायद ही कभी देखा गया हो.

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फिल्म का डायरेक्शन

फिल्म का डायरेक्शन और प्रोडक्शन भी हाई-एंड बताया जा रहा है, जिससे उम्मीद है कि यह एक मेगा प्रोडक्शन के रूप में बड़े पर्दे पर धमाल मचाएगी। सोशल मीडिया पर फर्स्ट लुक को फैंस ने बेहद प्यार दिया है और कमेंट्स में उनकी तारीफ़ों के पुल बांधे जा रहे हैं.

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‘राजा शिवाजी’ का फर्स्ट लुक टीजर

मोस्ट अवेटेड फिल्म ‘राजा शिवाजी’ का फर्स्ट लुक टीजर रिलीज कर दिया है. फिल्म का टीजर थिएटर में ‘धुरंधर: द रिवेंज’ के साथ दिखाए जाने के बाद अब डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी उपलब्ध है, जिससे फिल्म को लेकर दर्शकों में उत्साह और बढ़ गया है.

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जियो स्टूडियोज और मुंबई फिल्म कंपनी पीरियड ड्रामा फिल्म ‘राजा शिवाजी’ का दमदार फर्स्ट लुक टीजर ‘धुरंधर: द रिवेंज’ के साथ बड़े पर्दे पर पहले ही लॉन्च कर चुकी है.

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छत्रपति शिवाजी महाराज

‘राजा शिवाजी’ छत्रपति शिवाजी महाराज की महान विरासत और स्वराज की स्थापना पर आधारित भव्य और प्रेरणादायक फिल्म है, जिसका निर्देशन करने के साथ ही अभिनेता रितेश देशमुख मुख्य भूमिका भी निभाते नजर आएंगे. मेकर्स के अनुसार, यह फिल्म भारत के इतिहास को भव्यता, भावना और आधुनिक प्रस्तुति के साथ पेश करेगी.

हिंदवी स्वराज की नींव रखने वाले की कहानी

टीजर में एक ऐसे वीर पुत्र के जीवन की खास अंदाज में झलक दिखाई गई है, जिसने अपने संकल्प और वीरता से इतिहास बदल दिया. फिल्म भारत के महान योद्धा और स्वराज के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन पर आधारित है. यह एक ऐसे शासक की प्रेरणादायक कहानी है, जिसने संकल्प लिया और बड़ी-बड़ी ताकतों के खिलाफ खड़े होकर स्वतंत्र हिंदवी स्वराज की नींव रखी. टीजर में जोश, भावना और भव्य एक्शन का शानदार मिश्रण है.

फिल्म की स्टारकास्ट

फिल्म में रितेश देशमुख के साथ संजय दत्त, अभिषेक बच्चन, विद्या बालन, महेश मांजरेकर, सचिन खेडेकर, बोमन ईरानी, भाग्यश्री, फरदीन खान, जितेंद्र जोशी और अमोल गुप्ते जैसे कलाकार अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे. फिल्म के संगीत को अजय-अतुल ने तैयार किया है, जबकि सिनेमैटोग्राफी संतोष सिवन ने संभाली है. जियो स्टूडियोज द्वारा प्रस्तुत और मुंबई फिल्म कंपनी के बैनर तले ज्योति देशपांडे और जेनेलिया देशमुख ने इसे प्रोड्यूस किया है.

‘राजा शिवाजी’ 1 मई को दुनियाभर के सिनेमाघरों में मराठी, हिंदी के साथ तेलुगु भाषा में रिलीज होगी.

(इनपुट एजेंसी)