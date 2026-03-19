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Raja Shivaji Teaser Dhurandhar The Revenge Theatres First Look

Raja Shivaji Teaser: ‘धुरंधर द रिवेंज’ के साथ सिनेमाघरों में ऑडियंस के लिए बड़ा सरप्राइज, एक महान योद्धा की गूंज, जो पूरी दुनिया में सुनाई देगी

Raja Shivaji Teaser: ऐतिहासिक फिल्म ‘राजा शिवाजी’ को लेकर फैंस का इंतजार अब और दिलचस्प होने वाला है. जियो स्टूडियोज और मुंबई फिल्म कंपनी अपनी मोस्टअवेटेड पीरियड ड्रामा फिल्म ‘राजा शिवाजी’ का दमदार फर्स्ट लुक टीजर लॉन्च करने जा रही है.

Raja Shivaji teaser, Dhurandhar The Revenge

Raja Shivaji Teaser: आजकल दर्शक सिर्फ फिल्म देखने नहीं, बल्कि एक पूरा सिनेमाई अनुभव लेने थिएटर जाते हैं. ऐसे में जब किसी बड़ी फिल्म के साथ दूसरी मेगा फिल्म का टीजर जोड़ दिया जाए, तो एक्साइटमेंट दोगुनी हो जाती है. दरअसल, इस दिन फिल्म धुरंधर 2 सिनेमाघरों में रिलीज़ हो रही है. लेकिन इस दौरान दर्शकों को कुछ स्पेशल गिफ्ट भी दिया जाएगा. जियो स्टूडियोज और मुंबई फिल्म कंपनी अपनी मोस्टअवेटेड पीरियड ड्रामा फिल्म ‘राजा शिवाजी’ का दमदार फर्स्ट लुक टीजर लॉन्च करने जा रही है.

‘राजा शिवाजी’

‘धुरंधर द रिवेंज’ देखने वाले दर्शक थिएटर में बैठकर ही छत्रपति शिवाजी महाराज के इस पहले लुक का आनंद ले सकेंगे. ‘राजा शिवाजी’ फिल्म भारत के महान योद्धा और स्वराज्य के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन पर आधारित है. यह एक ऐसे शासक की प्रेरणादायक कहानी है, जिसने पवित्र संकल्प लिया और बड़ी-बड़ी ताकतों के खिलाफ खड़े होकर स्वतंत्र हिंदवी स्वराज्य की नींव रखी.

रितेश विलासराव देशमुख का किरदार

फिल्म का निर्देशन और मुख्य भूमिका रितेश विलासराव देशमुख ने निभाई है. फिल्म मेकर्स के अनुसार, टीम का लक्ष्य है कि यह पीरियड महाकाव्य दर्शकों को भव्य सिनेमाई अनुभव दे और भारत की समृद्ध विरासत को दुनिया के सामने गर्व से पेश करे. फिल्म में संगीत मशहूर जोड़ी अजय-अतुल ने दिया है. सिनेमैटोग्राफी संतोष सिवन ने की है, जिनकी खूबसूरत फ्रेमिंग इस ऐतिहासिक कहानी को और जीवंत बनाएगी. जियो स्टूडियोज इस फिल्म को प्रस्तुत कर रहा है, जबकि ज्योति देशपांडे और जेनेलिया देशमुख ने मुंबई फिल्म कंपनी के तहत इसे प्रोड्यूस किया है.

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एक्सक्लूसिवली थिएटर्स दिखाया जाएगा

निर्माताओं ने बताया कि फर्स्ट लुक टीजर को एक्सक्लूसिवली थिएटर्स में रखने का फैसला इसलिए लिया गया है ताकि दर्शक इस भव्य झलक को बड़े स्क्रीन पर ही महसूस करें. यह न केवल फिल्म की भव्यता को बढ़ाएगा, बल्कि दर्शकों में उत्सुकता भी जगाएगा. फिल्म साहस, सम्मान, स्वाभिमान और स्वराज्य के जन्म की कहानी को बड़े स्तर पर दिखाने का वादा करती है. यह न केवल एक ऐतिहासिक फिल्म होगी, बल्कि एक ऐसा अनुभव जो हर भारतीय के दिल में गूंजेगा.

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टीम ने दर्शकों से अपील की है कि इस फर्स्ट लुक को थिएटर में जाकर देखें और महान योद्धा की इस पहली झलक का हिस्सा बनें. ‘राजा शिवाजी’ फिल्म 1 मई को दुनिया भर के सिनेमाघरों में रिलीज होगी.

(इनपुट एजेंसी)