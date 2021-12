Rajesh Khanna Biopic : निर्माता-अभिनेता निखिल द्विवेदी (Nikhil Diwadi) सुपरस्टार राजेश खन्ना (Superstar Rajesh Khanna) के जीवन पर आधारित एक फिल्म बनाने के लिए पूरी तरह तैयार हैं. निर्माता ने गौतम चिंतामणि की किताब ‘डार्क स्टार: द लोनलीनेस ऑफ बीइंग राजेश खन्ना’ (Dark Star: The Loneliness of Being Rajesh Khanna) के अधिकार हासिल कर लिए हैं. फिल्म का निर्देशन फराह खान (Farha Khan) करेंगी, जो गौतम चिंतामणि के साथ फिल्म की पटकथा भी लिखेंगी. हालांकि फिल्म की कास्टिंग का काम चल रहा है. निखिल द्विवेदी ने फिल्म से जुड़ी जानकारी देते हुए कहा कि हां, मैंने गौतम चिंतामणि की किताब, ‘डार्क स्टार’ के अधिकार हासिल कर लिए हैं. मैं फिल्म बनाने के लिए फराह खान के साथ बातचीत कर रहा हूं. अभी के लिए मैं बस इतना ही कह सकता हूं. जब भी कोई बड़ा घटनाक्रम होगा, मुझे इसे साझा करने में खुशी होगी क्योंकि मैं राजेश खन्ना की कहानी को बड़े पर्दे पर लाने के लिए वास्तव में बहुत उत्साहित हूं.Also Read - Detective Boomrah Trailer Out: वेब सीरीज डिटेक्टिव बुमराह का ट्रेलर रिलीज, रोमांच और रहस्य से भरपूर होगा ये सफर

जतिन खन्ना से राजेश खन्ना बने अभिनेता को लोग प्यार से काका कहते थे, वह काफी जटिल व्यक्तित्व थे, और दुर्भाग्य से, कई लोगों ने उन्हें गलत भी समझा. अभिनेता ने 17 विशाल ब्लॉकबस्टर फिल्में दी है.

प्रोजेक्ट के बारे में बात करते हुए, फराह खान ने कहा कि हां मैंने गौतम की किताब पढ़ी है और यह बहुत ही आकर्षक है. यह निश्चित रूप से एक रोमांचक कहानी है.

किरदार के बारे में बात करते हुए निखिल ने कहा कि वे कभी कास्ट के बारे में नहीं सोचते हैं. ये काम कास्टिंग डायरेक्टर का है. वो भी फराह के सामने ऐसी बात करना बदतमीजी होगी.