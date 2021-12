Rajesh Khanna Birth Anniversary and Unknown Facts: बॉलीवुड में यूं तो कई अभिनेताओं ने स्टारडम का मज़ा चखा है मगर बस एक ही ऐसा अभिनेता हुआ है जिसने अपनी मौजूदगी को जश्न में बदला है. हिंदी सिनेमा के पहले सुपरस्टार कहे जाने वाले अभिनेता राजेश खन्ना की ज़िंदगी एक (Rajesh Khanna Ki Jayanti) खुली किताब रही है. सिने जगत में अपनी एक अलग पहचान बनाने वाले राजेश खन्ना की आज बर्थ एनिवर्सरी है. 29 दिसम्बर 1942 को ब्रिटिश भारत के अमृतसर में जन्में (Rajesh Khanna Birthday) राजेश खन्ना की फिल्में और उनके किरदारों ने लोगों को जीने का हौसला दिया है. भारतीय सिनेमा जगत के ‘काका’ ने अपने करियर के दौरान 180 फिल्मों में काम किया. राजेश खन्ना की दीवानगी एक वक़्त पर सर चढ़ कर बोलती थी. 70 के दशक में इस अभिनेता ने शोहरत और इज़्ज़त की नई मिसाल कायम की. आज उनकी जयंती (Rajesh Khanna Unknown and Lesser Known Facts) के मौके पर हम आपको उनसे जुड़ी कुछ अनसुनी बातें बताएंगे-Also Read - सलमान खान नहीं इस दिग्गज एक्टर से शादी करना चाहती थीं Somi Ali, सुनकर शर्मिंदा हो गई थीं एक्ट्रेस की मां

– राजेश खन्ना का असली नाम जतिन खन्ना था. राजेश खन्ना को उनके रिश्तेदार ने गोद लिया था. बाद में उनके अंकल ने जतिन से बदलकर उनका नाम राजेश रख दिया.

– साल 1966 में उन्होंने आखिरी खत नामक फ़िल्म से अपने अभिनय की शुरुआत की थी.

– लड़कियों के बीच राजेश खन्ना बेहद लोकप्रिय थे. लड़कियां उन्हें खून से खत लिखे. कुछ ने तो उनकी फोटो से शादी तक कर ली थी. कुछ ने अपने हाथ व जांघ पर उनका नाम तक गुदवा लिया था.

– राजेश खन्ना की सफलता के पीछे संगीतकार आरडी बर्मन और गायक किशोर कुमार का अहम योगदान रहा. इस तिकड़ी के अधिकांश गीत हिट साबित हुए. जो कि आज भी सुने जाते हैं.

– राजीव गांधी के कहने पर राजेश राजनीति में आए. कांग्रेस की तरफ से कुछ चुनाव भी उन्होंने लड़े. जीते भी और हारे भी. लालकृष्ण आडवाणी को उन्होंने चुनाव में कड़ी टक्कर दी और शत्रुघ्न सिन्हा को भी हराया लेकिन बाद में उन्होंने सियासी मैदान से सन्यास ले लिया.

– कहा जाता है कि राजेश खन्ना ने बहुत सारा पैसा लॉटरी चलाने वाली एक कंपनी में लगा रखा था. जिसके जरिए उन्हें बहुत आमदनी होती थी.

– 1966-72 के दशक में एक फैशन डिजाइनर व अभिनेत्री अंजू महेन्द्रू से राजेश खन्ना का प्रेम प्रसंग चर्चा में रहा. बाद में उन्होंने डिम्पल कपाड़िया से मार्च 1973 में विवाह कर लिया था लेकिन जब डिम्पल की ‘बॉबी’ फिल्म आई तब उनके रिश्ते में दरार आ गई और फिर दोनों पति-पत्नी 1984 में अलग हो गए. इस फैसले के बाद भी दोनों एक दूसरे का बेहद ख्याल रखते थे.

– राजेश खन्ना ने 1969-72 में लगातार 15 सोलो सुपरहिट फ़िल्में दी – आराधना, इत्त्फ़ाक़, दो रास्ते, बंधन, डोली, सफ़र, खामोशी, कटी पतंग, आन मिलो सजना, ट्रैन, आनन्द, सच्चा झूठा, दुश्मन, महबूब की मेंहदी, हाथी मेरे साथी.

– जून 2012 में खबर आई की काका की तबियत ख़राब चल रही है. इस दौरान उन्हें दो बार अस्पताल में भारती कराया गया पर आखिर में 18 जुलाई 2012 को यह खबर प्रसारित हुई कि सुपरस्टार राजेश खन्ना नहीं रहे.