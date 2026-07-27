Ramayana: रावण बनने के लिए स्पीकर पर शिव भजन सुनते थे यश, जानें किस बात का लग रहा है डर

Yash On Playing Ravana In Ramayana: नितेश तिवारी की महत्वाकांक्षी रामायण फ़िल्म का प्रमोशन वीकेंड पर अमेरिका में शुरू हुआ है. फ़िल्म के मेकर्स और स्टार्स सैन डिएगो कॉमिक-कॉन में शामिल हुए, जहां उन्होंने पहले एक पैनल डिस्कशन में हिस्सा लिया और फिर कुछ चुनिंदा इंटरव्यू दिए. बातचीत के दौरान, फ़िल्म में रावण का किरदार निभाने वाले यश ने एक ऐसे रोल को निभाने के बारे में बात की, जिसे सालों से कई कलाकारों ने यादगार बनाया है.
संगीत से होती थी किरदार की शुरूआत
फ़िल्ममेकर नितेश तिवारी की ‘रामायण’ रिलीज़ होने में अभी कई महीने बाकी हैं, लेकिन 23 जुलाई को सैन डिएगो कॉमिक-कॉन में फ़िल्म की टीम के शामिल होने के बाद से ही यह फ़िल्म चर्चा में है. प्रमोशन के दौरान हुई बातचीत में, मुख्य कलाकार रणबीर कपूर और यश ने शूटिंग के दौरान के मज़ेदार ‘बिहाइंड-द-सीन्स’ पल शेयर किए. रावण का किरदार निभाने के बारे में बात करते हुए, यश ने बताया कि उनकी तैयारी कैमरा चालू होने के बाद ही शुरू नहीं हुई थी, बल्कि इसकी शुरुआत संगीत से हुई थी.
मेरा भारी-भरकम मुकुट मुझे हर दिन उस रोल में आने में मदद करता था
‘रिव्यू नेशन’ YouTube चैनल पर बात करते हुए, यश से पूछा गया कि हर सीन से पहले वे रावण के किरदार में कैसे ढलते थे. एक्टर ने सबसे पहले अपनी कॉस्ट्यूम के एक हिस्से की ओर इशारा किया, जिसने उन्हें किरदार में आने में मदद की और उन्होंने बताया, ‘मेरा भारी-भरकम मुकुट मुझे हर दिन उस रोल में आने में मदद करता था’.
बड़े-बड़े स्पीकर लाता था और पूरे जोर से आवाज में संगीत बजाता था
इसके बाद फ़िल्ममेकर नितेश तिवारी ने यश को एक और आदत के बारे में याद दिलाया जो सेट पर काफ़ी मशहूर हो गई थी. इस पर एक्टर हंसे और माना, “मैंने सेट का पूरा माहौल ही बिगाड़ दिया था. मैं बहुत ज़्यादा सीरियस रहता था’. यश ने अपने किरदार पर बात करते हुए कहा कि मैं बड़े-बड़े स्पीकर लाता था और पूरे जोर से आवाज में संगीत बजाता था और मैं उसी में खो जाता था. मैं शिव के गीत बाजाता था, क्योंकि रावण शिव का भक्त था और मैं वो गानों और संगती के जरिए उसी समाधि में जाना चाहता था संगीत इतना तेज़ होता था कि सभी लोग बड़ी मुश्किल से बात कर पाते थे’.
मैंने इस किरदार को एक अलग तरीके से निभाया
कॉमिक-कॉन के दौरान, यश ने IGN के साथ फिल्म पर बातचीत में अपने साथी एक्टर रणबीर कपूर, डायरेक्टर नितेश तिवारी और प्रोड्यूसर नमित मल्होत्रा के साथ हिस्सा लिया था. यहां यश ने बड़े पर्दे पर रावण का किरदार निभाने के बारे में बात की और उन्होंने कहा, “बचपन में हम सभी ने यह कहानी सुनी है, शायद यह पहली कहानी है जो मैंने सुनी थी, मेरे दादाजी मुझे ये कहानियां सुनाया करते थे, आपकी अपनी कल्पना होती है और आपने कई लोगों को इसे अलग-अलग तरीकों से दिखाते हुए देखा है, इसलिए एक एक्टर के तौर पर आप इसमें क्या नया लाते हैं और किरदार के बारे में आपकी समझ क्या है, यह एक चुनौती थी, अच्छी बात यह है कि मेरे डायरेक्टर और लेखकों ने मुझे वह स्पेस दिया, ताकि मैं इस किरदार को एक अलग तरीके से निभा सकूं.
रावण को कई तरह से दिखाया गया है और उनकी एक छवि है
हालांकि, एक्टर ने कहा कि इस रामायण से पहले रावण को कई तरह से दिखाया गया है, इसलिए आम लोगों के मन में उसकी एक खास छवि बनी हुई है और उन्हें इसका दबाव महसूस हुआ. अगर आप किसी किरदार को जानते हैं और बाकी लोग भी उसके बारे में जानते हैं, तो यह चुनौतीपूर्ण हो जाता है. अगर यह कोई नई फिल्म है जिसमें आप नई कहानी बता रहे हैं, तो आप जो भी करेंगे, वही उस किरदार की पहचान बन जाएगी लेकिन अगर लोगों के मन में पहले से ही उसकी कोई छवि बनी हुई है क्योंकि कई लोगों ने इसे अलग-अलग तरीकों से निभाया है. एक्टर पर अतिरिक्त दबाव होता है, लेकिन मैंने बहुत ही बुनियादी बातों पर ध्यान दिया ताकि यह समझ सकूं कि उसने ऐसी हरकतें क्यों कीं मकसद महत्वपूर्ण था. मैंने इसे एक अलग नज़रिए से पेश किया है और उम्मीद है कि लोगों को यह पसंद आएगा’.
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