Rajesh Singh of Rohtas a Journey from a bihar Village to bollywood See pics and life detail- अभिनेता राजेश सिंह (मुनमुन) बिहार के रोहतास जिले के दिनारा प्रखंड से सम्बन्ध रखते हैं. इन्होने इंटरमीडिएट की शिक्षा जे.पी.मेहता नगर निगम इंटर कॉलेज वाराणसी तथा स्नातक की शिक्षा वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय आरा से पूरा किया है. राजेश सिंह ने गॉंव से निकल कर कई चुनौतियों का सामना करते हुए बॉलीवुड और विशेष कर टीवी इंडस्ट्री में अपना एक नाम बना चुके हैं.

इनकी कड़ी मेहनत ही हैं जिसके बदौलत ये आज टीवी इंडस्ट्री में एक जाना पहचाना चेहरा बन चुके हैं . राजेश को कम उम्र से ही अभिनय शौक था. इसलिए स्कूल के दिनों में भी अपने गाँव भानपुर और बनारस में नाटक में अभिनय किया करते थे. वो पहले तो शौकिया तौर पर अभिनय करते थे. परन्तु बाद में इसी में अपना करियर बनाने का ठान लिया.

संजना सिनेग्लोबल से अपना अनुभव साझा करते हुए राजेश सिंह ने कहा की अभिनय की यात्रा बहुत कठिन था परन्तु उनके पिता बिश्राम सिंह और माता बासमती देवी के प्रोत्साहन के कारण उन्हें काफी बल मिला. यह भी कहा की उन्हें अपने आप पर विश्वास था और उस विश्वास को उनकी बहने नीतू, निर्मला और निर्जला सिंह के समर्थन ने और मजबूती प्रदान किया. राजेश सिंह ने ठग्स ऑफ़ हिन्दोस्तान, द रोड साइड सिंगर रकीब सहित कई फिल्मों में काम किया है.

यदि इनकी टेलीविज़न धारावाहिक की बात जाये तो इसकी सूची थोड़ी लम्बी है. राजेश सिंह कुमकुम भाग्य, ये हैं मोहब्बतें, विघ्नहर्ता गणेश, मरियम खान रिपोर्टिंग लाइव और विद्या जैसी कई लोकप्रिय टेलीविज़न धारावाहिक में महत्वपूर्ण भूमिका में देखे गए हैं.

इनकी ‘9 मंथ्स’ नामक एक नयी धारावाहिक आने वाली है जिसका प्रसारण सोनी टी वी पर 23 नवंबर से किया जाने वाला है. चुकी राजेश सिंह ने कई सीरीज में नकारात्मक भूमिका निभाया है और कई सीरीज में बाबा का भी भूमिका निभाया है इसलिए टीवी सर्किल में और विशेष कर कास्टिंग डरेक्टर सर्किल में ये विलेन बाबा के नाम से जाने जाते है.