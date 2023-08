सीएम योगी आदित्यनाथ के पैर छूने पर ट्रोल हुए थे Rajinikanth, अब बोले 'ये मेरी आदत..'

नई दिल्ली: रजनीकांत की फिल्म जेलर (Jailer) बॉक्स ऑफिस पर सफलता के झंडे गाड़ रही है. रजनीकांत (Rajinikanth) की यह फिल्म 200 करोड़ के बजट में बनी है, जो अब तक घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 280 करोड़ की कमाई कर चुकी है. फिल्म लगातार आगे बढ़ रही है. रजनीकांत की जेलर तमिल, तेलुगू, कन्नड़ और हिंदी भाषा में रिलीज की गई है. सभी भाषाओं में फिल्म काफी पसंद की जा रही है. रजनीकांत की इस फिल्म को नेल्सन दिलीपकुमार ने डायरेक्ट किया है. उम्मीद है कि फिल्म इस वीक 400 करोड़ का आंकड़ा आराम से पार कर जाएगी. ऐसे में इन दिनों ‘जेलर’ के लिए तारीफें बटोर रहे रजनीकांत ट्रोलिंग का भी सामना कर रहे हैं. दरअसल हाल ही में रजनीकांत ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की थी. इस दौरान रजनीकांत ने योगी आदित्यनाथ के पैर छुए थे, जिसकी वजह से लोगों ने उन्हें जमकर ट्रोल किया था.

हाल ही में रजनीकांत ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की थी. इस दौरान रजनीकांत ने योगी आदित्यनाथ के पैर छुए थे और जैसे ही सोशल मीडिया इससे जुड़े फोटो और वीडियो सामने आए तभी से रजनीकांत ट्रोलर्स के निशाने पर आ गए. दरअसल रजनीकांत की उम्र योगी आदित्यनाथ से काफी ज्यादा है. ऐसे में योगी आदित्यनाथ के पैर छूना उनके फैंस को नहीं भाया. अब पिछले हफ्ते से लगातार ट्रोलिंग का सामना कर रहे रजनीकांत ने इसपर चुप्पी तोड़ी है और योगी आदित्यनाथ के पैर छूने की वजह का खुलासा किया है.

हाल ही में साउथ सुपरस्टार रजनीकांत को चेन्नई एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया. यहां उनसे सीएम योगी के पैर छूने की वजह के बारे में भी पूछा गया. जिसपर एक्टर ने एएनआई को बताया, “योगियों या सन्यासियों के पैर छूना और उनका आशीर्वाद लेना मेरी आदत है. भले ही वो मुझसे छोटे हों. मैंने बस यही किया.” पीटीआई के मुताबिक, इस दौरान रजनीकांत ने अपनी फिल्म जेलर को मिल रही शानदार सफलता को लेकर भी लोगों का धन्यवाद दिया. वहीं जब उनसे 2024 लोकसभा चुनाव के बारे में सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वो राजनीति के बारे में बात नहीं करना चाहते.