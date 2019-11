Rajinikanth Darbar Motion Poster out: रजनीकांत की फिल्म दरबार का मोशन पोस्टर रिलीज हो गया है. फिल्म के हिंदी वर्जन के पोस्टर का अनावरण सलमान खान ने किया है. तमिल वर्जन के पोस्टर को कमल हासन ने, तेलुगु वर्जन के पोस्टर को महेश बाबू और मलयालम वर्जन के पोस्टर को मोहनलाल द्वारा रिलीज किया गया है. फिल्म का मोशन पोस्टर जबरदस्त है. शानदार अंदाज में रजनीकांत की एंट्री होती है. उन्होंने पुलिस की वर्दी पहनी हुई है. फिल्म में दमदार एक्शन है. उनके अंदाज को देखकर लगता है कि अब इस पुलिसवाले के हाथों एक भी गुंडा बच नहीं पाएगा.

जब अपने पति के साथ इंटिमेट होती हैं अनिता हंसनदानी, दीन-दुनिया सब भूल जाती है, खुलकर होता है रोमांस

Best wishes to not just a superstar.. The only superstar! Rajni garu in full motion #DarbarMotionPoster https://t.co/kE1jxtIRzQ 🔥 #DARBAR @rajinikanth #Nayanthara @SunielVShetty @i_nivethathomas @anirudhofficial @santoshsivan @sreekar_prasad @LycaProductions #DarbarThiruvizha

— Chulbul Pandey (@BeingSalmanKhan) 7 November 2019