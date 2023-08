सुपरस्टार Rajinikanth के लिए चेन्नई में फैंस के बीच दिखा क्रेज़, पूरे शहर में लगाए पोस्टर

साउथ के सुपरस्टार रजनीकांत के लिए फैंस का क्रेज किसी से छिपा नहीं है. उनकी किसी भी फिल्म रिलीज़ से पहले कई फैंस उनके पोस्टर को दूध से नहलाते हैं तो कभी पूजा करते हैं. फिल्म जेलर को लेकर रजनीकांत सुर्खियों में बने हुए हैं. कहा जा रहा है उनकी ये फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित होने वाली है. फिल्म को लेकर काफी समय से बज़ भी बना हुआ है. रिपोर्ट्स की माने तो फिल्म रिलीज से पहले ही एडवांस बुकिंग में 19 करोड़ कमा चुकी है. हालांकि अभी एक दिन और बचा हुआ है. फिल्म 10 अगस्त को रिलीज़ होनी है. वहीं दूसरी तरफ चैन्नई में रजनीकांत की फिल्म की फिल्म को लेकर क्रेज देखते ही बन रहा है. पूरा शहर रजनीकांत के पोस्टर से सजा दिया गया है.

क्या है एडवांस बुकिंग स्टेट्स?

Sacnilk.com की एक रिपोर्ट के मुताबिक, फिल्म ने एडवांस बुकिंग के जरिए इंडिया में12.8 करोड़ रुपये की कमाई की है और इसके तमिल वर्जन ने अभी तक 11.7 करोड़ कमाए हैं. 1.1 करोड़ तेलुगु वर्जन कमा चुका है. ट्रेड एनालिस्ट मनोबाला विजयन के मुताबिक, अमेरिका में जेलर ने 37,000 टिकट बेचे हैं और 802,628 डॉलर ( ₹6.64 करोड़) कमाए हैं. हालांकि अभी टिकट की बिक्री जारी है.