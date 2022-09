Soundarya Rajinikanth Baby Boy: दिग्गज सुपरस्टार एक्टर रजनीकांत (Rajinikanth) के घर खुशियों ने दस्तक दी है, वो एक बार फिर नाना बन गए हैं. जी हां, रजनीकांत की बड़ी बेटी सौंदर्या रजनीकांत (Soundarya Rajinikanth) ने अपने दूसरे बच्चे को जन्म दिया है. रविवार को सौंदर्या ने अपने ट्विटर हैंडल पर फैंस को ये गुड न्यूज दी और न्यू बेबी के साथ अपने प्रेग्नेंसी शूट की कुछ तस्वीरें भी शेयर की. सोशल मीडिया और निजी तौर पर भी सौंदर्या रजनीकांत (Soundarya Rajinikanth Baby) को दूसरी बार मां बनने के लिए ढेरों बंधाई संदेश मिल रहे हैं. सौंदर्या ने खुलासा किया कि बच्चे का नाम वीर रजनीकांत वनांगमुडी रखा गया है. हालांकि, उन्होंने अपने नवजात शिशु के चेहरे की झलक नहीं दिखाई.Also Read - 14 साल की उम्र में हॉलीवुड एक्ट्रेस Jennifer Lawrence ने छोड़ दिया था घर, हैरान कर देगी वजह

सोशल मीडिया पर पोस्ट की गई पहली क्लोजअप तस्वीर में बच्चा एक शख्स की उंगली पकड़े नजर आ रहा है. दूसरी फोटो में सौंदर्या के फोटोशूट के दौरान पूरा परिवार नजर आ रहा है. सौंदर्या ने प्रेग्नेंसी के दौरान एक ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर खिंचवाई थी. आखिरी फोटो में सौंदर्या अपने बेटे वेद के साथ दिखीं, फोटो में मां-बेटे की जोड़ी एक-दूसरे को देखकर मुस्कुराती हुई बेहद खूबसूरत लग रही है. इन तस्वीरों पर पोस्ट करते हुए एक्टर अभिषेक बच्चन ने कमेंट सेक्शन में लिखा, 'बधाई हो.' वहीं एक फैन ने लिखा, 'रजनीकांत बहुत खुशकिस्मत हैं कि उनके चार नाती हैं. उनकी दूसरी बेटी ऐश्वर्या के भी दो बेटे हैं.

With gods abundant grace and our parents blessings 🙏🏻😇Vishagan,Ved and I are thrilled to welcome Ved’s little brother 💙💙💙 VEER RAJINIKANTH VANANGAMUDI today 11/9/22 #Veer #Blessed 😇🥰thank you to our amazing doctors @sumana_manohar Dr.Srividya Seshadri @SeshadriSuresh3 🙏🏻 pic.twitter.com/a8tXbqmTxf

— soundarya rajnikanth (@soundaryaarajni) September 11, 2022