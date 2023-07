Jailer की रिलीज से ठीक पहले रजनीकांत ने कही बड़ी बात, बोले- शराब की लत, मेरी लाइफ की सबसे बड़ी गलती

Rajinikanth On Alcohol Addiction: बॉलीवुड और साउथ के सुपरस्टार रजनीकांत की मोस्ट अवेटेड फिल्म ‘जेलर’ 10 अगस्त को थिएटर्स में आने के लिए पूरी तैयार है. वहीं, मेकर्स ने फिल्म की रिलीज से पहले ऑडियो रिलीज किया, जिसके इवेंट में एक्टर रजनीकांत ने धमाकेदार एंट्री ली. इवेंट में मौजूद ऑडियंस ने चिल्लाकर थलाइवा का जोरदार स्वागत किया. सुपरस्टार रजनीकांत ने इस इवेंट के दौरान अलग-अलग विषयों पर बात की. जिसमें उन्होंने अपनी शराब के लत बारे में भी बड़ बात बोल दी. उन्होंने अपने ड्रिंकिंग हैबिट को लाइफ की सबसे बड़ी गलती बताया, साथ ही ये भी कहा कि ये आपके हेल्थ और खुशी दोनों को खराब कर देती है. हालांकि ये पहली बार नहीं हुआ है कि एक्टर अपनी शराब पीने की आदत के बारे में पब्लिकली बात की. इससे पहले भी वो इस बारे में बयान दे चुके हैं.

इवेंट के दौरान सुपरस्टार रजनीकांत ने नशे का आदि होने को लेकर कहा, ‘अगर शराब नहीं होती तो मैं समाज की सेवा करता. शराब की लत मेरे जीवन की सबसे बड़ी गलती है. मैं यह नहीं कह रहा हूं कि इससे पूरी तरह परहेज करें. जब मजा आए तो शराब पिएं लेकिन नियमित रूप से न पिएं. यह स्वास्थ्य और खुशी को खराब कर देगी.’ दरअसल इससे पहले इस बारे में एक्टर ने इसी साल जनवरी में खुलकर बात की थी. दरअसल, रजनीकांत तमिल नाटक, चारुकेसी के 50वें दिन के समारोह में चीफ गेस्ट बनकर पहुंचे थे. तब उन्होंने अपनी इस लत को छोड़ने के लिए वाइफ लता का धन्यवाद किया था. साथ ही उन्होंने बताया था कि ‘मैं वाईजी महेंद्रन का हमेशा आभारी हूं. जब मैं कंडक्टर था तो मैं हर दिन शराब पीता था और इसकी कोई गिनती नहीं थी कि मैं हर दिन कितनी सिगरेट पीता था. मैं दिन की शुरुआत नॉनवेज से करता था और दिन में कम से कम दो बार नॉनवेज खाता था’.