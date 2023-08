'जेलर' में रजनीकांत की एंट्री पर फैंस हुए बेकाबू, थिएटर में रोकनी पड़ी फिल्म Watch Video

सुपरस्‍टार रजनीकांत की फिल्म ‘जेलर’ में उनकी धमाकेदार एंट्री पर उनके प्रशंसक खुशी के मारे बे‍काबू हो गए. इसके बाद मुंबई के एक थिएटर में फिल्‍म का प्रदर्शन रोकना पड़ा.थिएटर में मौजूद एक फैन ने इसका वीडियो बनाया, जिसे उन्होंने एक्‍स (ट्विटर) पर पोस्‍ट किया. इसमें दिखाया गया कि स्क्रीन पर 72 वर्षीय स्टाइलिश सुपरस्‍टार की एंट्री से लोग अचानक खड़े हो गए और जोर-जोर से तालियां बजाना शुरू कर दिया, जिसके बाद फिल्म अचानक रोक दी गई.

दक्षिण भारतीय सिनेमा ने हाल के वर्षों में हिंदी बेल्ट में काफी लोकप्रियता हासिल की है, हालांकि मुंबई के एक थिएटर में उनके लिए ऐसा प्‍यार देखने लायक था. फिल्म में जैकी श्रॉफ, मोहनलाल, राम्या कृष्णन और तमन्ना भाटिया जैसे अन्य बड़े सितारे भी होने के कारण ‘जेलर’ ने खूब सराहना बटोरी.

रजनीकांत की फिल्म रिलीज़ जेलर को फैंस एक उत्सव की तरह मना रहे हैं.

-आंध्रप्रदेश के थियेटर के बाहर जश्न का माहौल है. लोगों ने सिनेमाघरों के बाहर पटाखे छोड़े.

बेंगलुरु के सिनेमाहॉल का वीडियो देखें कैसे लोग जश्न मनाते नज़र आ रहे हैं.

तमिलनाडु में लोगों सिनेमाघरों में नाचने लगे. लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं था