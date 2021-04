Rajinikanth to be honoured with 51st Dadasaheb Phalke Award: साउथ फिल्म इंडस्ट्री से बॉलीवुड तक अपनी शानदार और दमदार एक्टिंग से लोगों के दिलों पर राज करने वाले एक्टर रजनीकांत (Rajinikanth) को किसी पहचान की जरुरत नहीं है. रजनीकांत (Rajinikanth) को साउथ में तो थलाइवा और ‘भगवान’ कहा जाता है. फिल्मों में दमदार एक्टिंग करने वाले रजनीकांत (Rajinikanth) को आज एक और सम्मान मिला है. दरअसल केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने गुरुवार को दादा साहेब फाल्के अवॉर्ड (Dadasaheb Phalke Award) का ऐलान किया. इस बार साउथ के सुपरस्टार रजनीकांत (Rajinikanth) को दादा साहेब फाल्के अवॉर्ड से नवाजा जाएगा. Also Read - दो दिनों बाद अस्पताल से घर पहुंचे सुपरस्टार रजनीकांत, पत्नी लता ने की आरती और माते पर लगाया तिलक

बेंगलुरू ट्रांसपोर्ट सर्विसेज में कंडक्टर बन गए

रजनीकांत (Rajinikanth) का जन्‍म 12 दिसंबर, 1950 में बेंगलुरू में रहने वाले एक मराठी परिवार में हुआ था, हालांकि उनका परिवार आर्थिक रुप से अच्छा नही थी जिस वजह से वो बेंगलुरू ट्रांसपोर्ट सर्विसेज में कंडक्टर बन गए.

मद्रास फिल्‍म इंस्टिट्यूट से शुरु हुआ सफर

कंडेक्‍टर के रूप में काम करते हुए रजनीकांत (Rajinikanth) को ये आभास हुआ है उनमें कई सारी खूबियां है और इसी वजह से उन्होंने ये नौकरी छोड़ दी और एक्टिंग की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद 1974 में मद्रास फिल्‍म इंस्टिट्यूट में दाखिला ले लिया, कन्‍नड़ बोलने वाले रजनीकांत ने तमिल बोलना भी सीखा.

पहला रोल था सपोटिंग

तमिल सिखने के बाद रजनीकांत (Rajinikanth) को 1975 में आयी फिल्‍म ‘अपूर्वा रागंगल’ में एक सपोटिंग रोल में थे. इस फिल्‍म के डायरेक्‍टर थे के. बालाचंद्र, जिन्‍हें रजनीकांत (Rajinikanth) अपना गुरू मानते हैं. 1975 से 1977 के बीच रजनीकांत ने ज्‍यातार फिल्‍मों में कमल हासन के साथ विलेन की भूमिकाएं की.

अलग स्टाइल बना पहचान

इसके बाद रजनीकांत (Rajinikanth) ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और एक के बाद एक कई सुपहिट फिल्में दी. उनका अलग स्टाइल उनकी पहचान बन गया. जल्द ही अपने बोलने के अलग अंदाज और दमदार अभिनय की बदौलत वह साउथ सिनेमा के सुपस्टार बन गए. देश ही नहीं विदेशों में भी रजनीकांत (Rajinikanth) के स्टाइल की कॉपी की गई.

बॉलीवुड में नहीं चल सिक्का

रजनीकांत (Rajinikanth) ने बॉलीवुड में फिल्‍म ‘अंधा काूनन’ (1983) से शुरुआत की लेकिन यह फिल्‍म बॉक्‍स ऑफिस पर कोई कमाल नहीं कर पाई. इसके अलावा वह कई हिंदी फिल्‍मों जैसे ‘चालबाज’, ‘उत्‍तर-दक्षिण’, ‘ गिरफ्तार’ और सुपहिट फिल्‍म ‘हम’ में भी अहम भूमिका निभाई.

पद्मभूषण से सम्‍मानित

सिनेमा जगत को बेहतरीन फिल्में देने वाले रजनीकांत (Rajinikanth) को 2014 में 6 तमिलनाड़ु स्टेट फिल्म अवॉर्ड्स से सम्मानित किया जा चुका है. इनमें से चार सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और दो स्पेशल अवार्ड्स फॉर बेस्ट एक्टर के लिए दिए गए थे. उन्हें साल 2000 में पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था. 2014 में 45वें इंटरनेश्नल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में रजनीकांत (Rajinikanth) को सेंटेनरी अवॉर्ड फॉर इंडियन फिल्म पर्सनेलिटी ऑफ द ईयर से भी सम्मानित किया गया था.