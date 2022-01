Rajinikanth Badly Affected By Aishwaryaa And Dhanush Split: रजनीकांत (Rajinikanth) की बेटी-दामाद ऐश्वर्या (Aishwarya) और धनुष (Dhanush) ने शादी के 18 साल बाद एक-दूसरे से अलग होने का फैसला किया है. ऐसे में इस फैसले से फैंस सहित उनके परिवारवाले भी बेहद दुखी है. रजनीकांत (Rajinikanth) की बेटी-दामाद ऐश्वर्या (Aishwarya) और धनुष (Dhanush) ने शादी के 18 साल बाद एक-दूसरे से अलग होने का फैसला किया है. ऐसे में इस फैसले से फैंस सहित उनके परिवारवाले भी बेहद दुखी है. फैंस 18 साल बाद उनकी शादी टूटने की न्यूज से बहुत निराश थे और सोशल मीडिया पर अपना दुख भी साझा कर रहे थे. फैंस की तरह ही रजनीकांत (Aishwaryaa And Dhanush Separation) भी यही चाहते हैं कि उनकी बेटी का घर दोबारा बस जाए. इसीलिए उन्होंने दोनों को मिलाने के लिए खुद रजीनकांत हर तरह की कोशिश कर रहे हैं.Also Read - Dhanush And Aishwaryaa Part Ways: शादी के 18 साल के बाद अलग होने का फैसला लिया धनुष और ऐश्वर्या ने, ट्विटर पर किया अन्नोउंस

धनुष और ऐश्वर्या ने 17 जनवरी को सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया, इस पोस्ट में उनकी 18 साल की शादी टूटने और अलग होने की अनाउंसमेंट थी. लोगों को यकीन ही नहीं हुआ कि ये प्यारा जोड़ा अब साथ में नहीं रहेगा. वैसे बता कें कि ये पहली बार नहीं है जब धनुष और ऐश्वर्या के बीच तनातनी और झगड़ा हो रहा है. इसके पहले भी दोनों के रिश्तों में खटास आ चुकी है. लेकिन इस बार दोनों ने अलग रहने का फैसला कर लिया है, जिसका असर रजनीकांत पर सबसे अधिक पड़ा है.

खबरों की मानें तो रजनीकांत पर बेटी के सेपरेशन का बुरा असर पड़ा है, वो बार-बार इस बात पर जोर दे रहे हैं कि सेपरेशन टेम्परेरी है. वो अपनी बेटी से उसकी शादी में सुधार करने का आग्रह भी कर रहे हैं. अब फैंस भी ये उम्मीद लगा रहे हैं कि शायद अब रजनीकांत ही इन दोनों की सुलह करवा पाएं. हालांकि, रजनीकांत ने अभी तक ऐश्वर्या और धनुष के इस फैसले के बारे में कोई सार्वजनिक बयान नहीं दिया है. दिग्गज एक्टर को आखिरी बार पोंगल पर फैंस का अभिवादन करते हुए देखा गया था.