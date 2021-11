नई दिल्ली: मेगास्टार रजनीकांत (Rajinikanth) की ‘अन्नात्थे’ (Annaatthe) भारत के साथ साथ विदेशों में भी रिलीज होगी. दीपावली पर यह फिल्म 1,100 से अधिक विदेशी सिनेमाघरों में रिलीज होगी. सन पिक्चर्स ने दावा किया कि यह किसी तमिल फिल्म की सबसे बड़ी विदेशी रिलीज है. प्रोडक्शन हाउस ने एक ट्वीट में कहा, ‘अन्नात्थे’ को अकेले संयुक्त राज्य अमेरिका के 677 सिनेमाघरों में प्रदर्शित किया जाएगा. संयुक्त अरब अमीरात में फिल्म 117 स्क्रीनों में रिलीज होगी.Also Read - Top Entertainment News: शाहरुख खान बेटे आर्यन को लेकर हैं परेशान, सिंबा नागपाल ने उमर रियाज को कहा 'आतंकवादी'

मलेशिया में, फिल्म को 110 सिनेमाघरों में प्रदर्शित किया जाएगा, जबकि पड़ोसी सिंगापुर में, इसे 23 सिनेमाघरों में प्रदर्शित किया जाएगा. फिल्म श्रीलंका के द्वीप राष्ट्र में 86 स्क्रीनों पर प्रदर्शित की जाएगी.

Mayajaal multiplex gonna add more shows for #Annaatthe 🔥 pic.twitter.com/1HcZ0J66nA

पारिवारिक मनोरंजन कनाडा में 17 सिनेमाघरों और यूनाइटेड किंगडम में 35 सिनेमाघरों में रिलीज होगी. यह यूरोप के 43 सिनेमाघरों में और ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के 85 सिनेमाघरों में रिलीज होगी. फिल्म को रिलीज होने में महज एक दिन बाकी है, ऐसे में रोमांच हर पल बढ़ता ही जा रहा है.

#Annaatthe gets the biggest overseas release for a Tamil movie! 1100+ theatres & counting!#AnnaattheBiggestRelease

Check theatre list here: https://t.co/hMHmn19IH4@rajinikanth @directorsiva #Nayanthara @KeerthyOfficial @immancomposer @khushsundar @Actressmeena16 @vetrivisuals pic.twitter.com/lroSeuY38P

— Sun Pictures (@sunpictures) November 2, 2021