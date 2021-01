Rajit Kapur shares screen with Neena Gupta for third time in Goldfish- बॉलीवुड अभिनेता रजित कपूर नीना गुप्ता के साथ फिर से स्क्रीन स्पेस साझा करने के लिए तैयार हैं. पुशान कृपलानी की फिल्म गोल्डफिश में तीसरी बार दो वरिष्ठ कलाकार एक साथ आए. अपने प्रभावशाली अभिनय से जाने जाने वाले दोनो एक्टर 1992 में पहली बार श्याम बेनेगल की फिल्म ‘सूरज का सातवा घोड़ा’ में साथ काम किया. वे 2015 की फिल्म द थ्रेशोल्ड में 23 साल बाद एक साथ नजर आए थे. Also Read - विख्यात सिनेमैटोग्राफर नगाता 'धाकड़' टीम में शामिल, कंगना ने खुशी के मारे ट्वीट कर कहा...

रजित ने कहा, "नीना और मेरे बीच विश्वास अभी भी बना हुआ है. इतने लंबे समय के बाद एक बाद फिर साथ मिलकर कुछ अच्छा बनाएंगे.

द थ्रेशोल्ड की यात्रा ने हमें और करीब ला दिया, भले ही हम एक साथ महीनों तक एक-दूसरे से बात न करें, पर जब भी बात करते हैं, तो वहीं से शुरू करते हैं, जहां छोड़ी थी. ‘गोल्डफिश’ में दोनों एक-दूसरे में फिर से करीबी बढ़ने की उम्मीद करते हैं.