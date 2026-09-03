3 Idiots Sequel: 'ऑल इज वेल' फैंस! 3 Idiots 2 पर आया राजकुमार हिरानी का बड़ा अपडेट, फिर दिखेगी रैंचो-फरहान-राजू की तिकड़ी?

Rajkumar Hirani On 3 Idiots Sequel: राजकुमार हिरानी ने कन्फ़र्म किया है कि अगर फ़िल्म आगे बढ़ती है, तो ओरिजिनल कास्ट ही वापस आएगी.

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Rajkumar Hirani On 3 Idiots Sequel: राजकुमार हिरानी ने ‘3 इडियट्स’ के बहुप्रतीक्षित सीक्वल के बारे में एक बड़ी जानकारी दी है. फिल्ममेकर ने कन्फर्म किया है कि ओरिजिनल कास्ट वही रहेगी, हालांकि कहानी अभी भी लिखी जा रही है. ANI से बात करते हुए हिरानी ने कहा कि टीम अभी स्क्रिप्ट पर काम कर रही है और कहानी से पूरी तरह संतुष्ट होने के बाद ही वे इस प्रोजेक्ट पर आगे बढ़ेंगे. फिल्ममेकर ने कहा कि टीम शुरू में एक बिल्कुल अलग कहानी पर काम कर रही थी. हालांकि, बाद में उन्हें एहसास हुआ कि वह प्लॉट ‘3 इडियट्स’ के किरदारों की ज़िंदगी में फिट हो सकता है. आइए जानते हैं फिल्ममेकर ने इसे लेकर क्या कुछ कहा है.

20 साल आगे बढ़ेगी कहानी

राजकुमार ने कहा कि कहानी लिखी जा रही है ‘हम अभी भी लिख रहे हैं. जब यह सही मुकाम पर पहुंच जाएगी, तब हम इस बारे में बात करेंगे. अभी तो हम लिख ही रहे हैं, कास्टिंग वही रहेगी.’ हिरानी ने ‘3 इडियट्स 2′ की संभावित कहानी के बारे में एक दिलचस्प बात भी बताई. हम एक और कहानी लिख रहे थे और फिर लगा कि हमने जो कहानी लिखी है, वह इस दूसरे भाग में फिट बैठेगी’. हिरानी ने कहा ‘मूल फिल्म के विपरीत, सीक्वल में कथित तौर पर किरदारों के कॉलेज के दिनों को दोबारा नहीं दिखाया जाएगा. इसके बजाय, यह लगभग 20 साल बाद उनके जीवन में क्या घटता है, इस पर प्रकाश डालेगा यह छात्रों के बारे में नहीं है. यह 20 साल बाद उनकी जिंदगी में क्या होता है, इसके बारे में है.’

क्या आमिर खान, आर. माधवन और शरमन जोशी की वापसी होगी?

हालांकि हिरानी ने सीक्वल के बारे में बात करते हुए एक्टर्स के नामों का अलग-अलग ज़िक्र नहीं किया, लेकिन उन्होंने कन्फर्म किया कि कास्टिंग वही रहेगी. ओरिजिनल ‘3 इडियट्स’ में आमिर खान, आर. माधवन और शरमन जोशी तीन दोस्तों के रोल में थे, जबकि करीना कपूर और बोमन ईरानी ने अहम भूमिकाएं निभाई थीं. इस कन्फर्मेशन से उम्मीदें बढ़ गई हैं कि दर्शक शायद एक बार फिर सीक्वल में ओरिजिनल कास्ट को वापस देख सकेंगे.

‘3 इडियट्स 2’ की अभी तक आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं

इस बड़ी खबर के बावजूद, हिरानी ने साफ़ किया कि यह प्रोजेक्ट अभी भी लिखने के चरण में है. सीक्वल पर काम तभी आगे बढ़ेगा जब कहानी उस स्तर तक पहुंच जाएगी जिससे वे और उनकी टीम संतुष्ट हों. हिरानी ने ‘लगे रहो मुन्ना भाई’ बनाने के अपने अनुभव को भी याद किया और कहा कि शुरू में ‘मुन्ना भाई M.B.B.S.’ को भी एक फ़्रैंचाइज़ी के तौर पर बनाने की योजना नहीं थी उन्होंने कहा, “जब ‘मुन्ना भाई’ का सीक्वल बनाया गया था, तो उसे बनाने का कोई इरादा नहीं था. अगर आप उस समय को याद करें, तो उस दौर में यह माना जाता था कि सीक्वल सफल नहीं होते उससे पहले जितने भी सीक्वल बने थे, वे कभी नहीं चले.’ फ़िलहाल, फ़ैन्स को हिरानी के स्क्रिप्ट पूरी करने और आधिकारिक तौर पर यह घोषणा करने का इंतज़ार करना होगा कि क्या ‘3 इडियट्स 2’ में रांचो, फ़रहान और राजू आख़िरकार एक साथ वापस आएंगे.