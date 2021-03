Rajkumar Pandey Case filed against Bhojpuri actor Khesari Lal Yadav in Lucknow know Full the details: भोजपुरी फिल्म के अभिनेता व गायक खेसारी लाल यादव (Khesari Lal Yadav) ने अपना ना खुब कमाया है और एक्टर आए दिन अपने कमाल के गानों औऱ एक्टिंग की मदद से सबका दिल जित लेते हैं, लेकिन अब उनके सिर पर एक मुसीबत आ गई है. दरअसल खेसारी लाल यादव (Khesari Lal Yadav) पर भोजपुरी फिल्मों के निर्माता निर्देशक राजकुमार पांडेय (Rajkumar Pandey) ने एफआईआर दर्ज करा दी है. Also Read - Abhay Deol की मूंछों ने उन्हें उलझन में डाला, इतने परेशान हो गए की...

भोजपुरी स्टार खेसारी लाल यादव (Khesari Lal Yadav) इन दिनों अपने नए फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं और यही पर उन्होंने अपना 35वां जन्मदिन मनाया है. लेकिन अब उनके सामने ये केस आ गया है. दरअसल राजकुमार पांडेय (Rajkumar Pandey) ने खेसारी लाल यादव (Khesari Lal Yadav) पर आरोप लगाया है कि खेसारी (Khesari Lal Yadav) अपने साथियों के साथ मिलकर उनके बेटे के खिलाफ सोशल मीडिया पर अभ्रद पोस्ट शेयर कर रहे हैं.

राजकुमार पांडेय (Rajkumar Pandey) ने कहा कि ‘फरवरी और मार्च में प्रदीप अपनी आने वाली फिल्म की शूटिंग कर रहे थे. उस दौरान खेसारी (Khesari Lal Yadav) और उनके साथ चार लोगों ने मिलकर सोशल मीडिया पर एक्टर के खिलाफ गलत पोस्ट किए साथ ही उनके पोस्ट पर अभद्र कमेंट्स भी किए’.

View this post on Instagram A post shared by Khesari Lal Yadav (@khesari_yadav)



राजकुमार पांडेय (Rajkumar Pandey) ने आगे कहा कि ‘प्रदीप ने जब इस बात का विरोध किया तो उन्हें फोन पर जान से मारने की धमकी दी और परिवार वालों के लिए गलत शब्दों का भी इस्तेमाल किया’. बात दें कि खेसारी लाल यादव (Khesari Lal Yadav) समेत चार लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है.