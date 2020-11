Rajkumar Rao Chhalaang success Hansal Mehta happy on actor performance- राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता फिल्मकार हंसल मेहता का कहना है कि अभिनेता राजकुमार राव की सफलता उन्हें एक खुशहाल पिता के जैसा अनुभव कराता है. राजकुमार ने साल 2010 में आई फिल्म ‘लव सेक्स और धोखा’ से अपना एक्टिंग डेब्यू किया था, हालांकि साल 2013 में आई हंसल मेहता की फिल्म ‘शाहिद’ ने उन्हें पहचान दिलाई थी. Also Read - Bigg boss 14: रुबीना दिलैक को आया पति अभिनव शुक्ला पर इतना गुस्सा! कह दिया- Shut UP

इसके अलावा, ये दोनों 'सिटीलाइट्स', 'अलीगढ़, 'बोस : डेड/अलाइव', 'ओमेर्ता' और हालिया डिजिटली रिलीज फिल्म 'छलांग' में साथ काम कर चुके हैं.

Also Read - Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah निधि भानुशाली ने बिकिनी फोटोज़ में लगाया हुस्न का तड़का, यूजर बोले- बेटी तो...

एक अभिनेता के तौर पर राजकुमार के विकास पर बात करते हुए मेहता ने बताया, “सबसे अच्छी बात यह है कि राजकुमार अभी भी बेहद विनम्र और उदार हैं और एक अभिनेता के रूप में ये गुण हमेशा उनमें रहे हैं. वह पहले जैसे ही हैं, बदला बस इतना ही है कि राजकुमार काफी मशहूर हो गए हैं.”

उन्होंने याद किया कि किस तरह से वह और राजकुमार सड़कों पर आराम से घूमते हुए किसी दृश्य को फिल्माया करते थे.

उन्होंने आगे कहा, “हालांकि अब ऐसा संभव नहीं है. मुझे लगता है कि सफलता अपने साथ कुछ सीमाएं लेकर आती हैं, लेकिन उनकी सफलता से मुझे खुशी मिलती है. मुझे एक खुशहाल पिता की तरह महसूस होता है.”