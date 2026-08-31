क्या सनी देओल के मुस्लिम बनने से हुआ फिल्म को नुकसान? शबाना आजमी के दावे पर भड़के राजकुमार संतोषी!

Rajkumar Santoshi Rejects Shabana Azmi Theory: राजकुमार संतोषी ने इस बात को खारिज कर दिया है कि सनी देओल के मुस्लिम किरदार निभाने की वजह से ‘बंटवारा 1947’ बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हुई. फिल्ममेकर ने इस सोच पर सवाल उठाया कि दर्शक किसी जाने-पहचाने हिंदी फिल्म हीरो को दूसरे समुदाय का किरदार निभाते हुए स्वीकार नहीं कर पाएंगे. ‘बंटवारा 1947’ में सनी देओल ने सिकंदर मिर्ज़ा का किरदार निभाया था, जो एक भारतीय मुस्लिम है और बंटवारे के दौरान जिसकी ज़िंदगी उथल-पुथल हो जाती है. फिल्म को मिला-जुला रिस्पॉन्स मिला और यह कमर्शियली सफल नहीं हो पाई.
‘बंटवारा 1947’ थिएटर में कैसे अच्छा नहीं किया
आमिर खान की प्रोड्यूस की गई यह फिल्म इमरान हाशमी की ‘आवारापन 2’ के साथ रिलीज़ हुई थी, जिसने थिएटर में बेहतर प्रदर्शन किया. दिग्गज एक्ट्रेस शबाना आज़मी, जो दोनों फिल्मों में हैं, ने हाल ही में इन दोनों फिल्मों को मिले अलग-अलग रिस्पॉन्स के बारे में बात की और उन्होंने कहा कि वह ‘आवारापन 2’ को मिले रिस्पॉन्स से खुश हैं, लेकिन उन्होंने माना कि ‘बंटवारा 1947’ में थिएटर दर्शकों की कम दिलचस्पी देखकर उन्हें हैरानी हुई.
शबाना आज़मी ने सनी देओल के रोल के बारे में क्या कहा?
‘स्पॉटलाइट सेशंस’ के लिए ‘ज़ूम’ के साथ एक इंटरव्यू में, शबाना ने सवाल उठाया कि क्या सनी देओल की एक्शन और देशभक्त हीरो वाली स्थापित छवि का फ़िल्म के प्रति दर्शकों की प्रतिक्रिया पर असर पड़ा. एक्ट्रेस ने कहा ‘बटवारा 1947 की बॉक्स ऑफिस पर हुई इस भयानक असफलता से मैं बहुत हैरान हूं. मेरे आस-पास ऐसे लोग आते हैं जो कहते हैं कि उन्हें फिल्म और उसका संदेश बहुत पसंद आया, लेकिन उन्हें लगता है कि नफरत से दूर हटकर मानवता की बात कर रहे हैं, उसकी इतनी अहमियत है इस माहौल में. दूसरी तरफ लोग सिनेमाघरों में नहीं गए और जो गए, उनकी प्रतिक्रियाएं भी मिली-जुली थीं. कुछ दर्शकों को सनी को एक मुस्लिम किरदार के तौर पर देखने में मुश्किल क्यों हुई और इसकी तुलना अमिताभ बच्चन द्वारा ‘कुली’ जैसी फ़िल्मों में निभाए गए मुस्लिम किरदारों से की’.
शबाना ने कहा, “मतलब सनी देओल को आप मुसलमान क्यों नहीं देख सकते? कुली जैसी फिल्म थी जिसमें अमिताभ बच्चन बड़े आराम से मुस्लिम किरदार करते थे. 786 लगा लेते थे और उसको बिल्कुल एक्सेप्ट किया जाता है. अब इसमें क्या समझ की ऐसा माहौल बनाया जा रहा है हमारे यहां जिसमें इस तरह के डिविजन हैं. जानबूझ कर हो रही है? मेरी समझ में नहीं आ रहा. कुछ दर्शकों की प्रतिक्रियाओं को भी याद किया, जिन्हें गलतफहमी थी कि सनी फिल्म में पाकि
स्तानी किरदार निभा रहे हैं.’
राजकुमार संतोषी इस थ्योरी से सहमत नहीं हैं
हालांकि, संतोषी इस बात से सहमत नहीं हैं कि ‘बंटवारा 1947’ में सनी की मुस्लिम पहचान फिल्म के खराब प्रदर्शन का कारण थी. इस बात पर प्रतिक्रिया देते हुए, फिल्म निर्माता ने अमिताभ बच्चन की ‘कुली’ और फिल्म निर्माता मनमोहन देसाई की कई फिल्मों का उदाहरण दिया जिनमें मुस्लिम हीरो थे. ‘वैरायटी इंडिया’ से बात करते हुए संतोषी ने कहा, “मुझे यह बात समझ नहीं आती. अमिताभ बच्चन ने ‘कुली’ में एक मुस्लिम हीरो का किरदार निभाया था. मनमोहन देसाई की कई फिल्मों में मुस्लिम हीरो थे. क्या हम ऐसे दौर में हैं जहां हम दूसरे समुदाय के हीरो को स्वीकार नहीं कर सकते? हम समझदार, अच्छे और पढ़े-लिखे लोग हैं वे कैसे कह सकते हैं कि फिल्म में कोई बड़ी गलती है? फिल्म निर्माता ने इस बात पर भी विचार किया कि अगर उनकी कुछ पुरानी फिल्में आज बनाई जातीं तो उन पर कैसी प्रतिक्रिया मिलती. संतोषी का मानना है कि फिल्म निर्माताओं और दर्शकों को कहानी को धार्मिक आधार पर देखने के बजाय उसके पीछे की मंशा पर ध्यान देना चाहिए.’
हिंदू धर्म हमेशा समावेशिता के बारे में रहा है
संतोषी ने कहा, “हम लोग कम सहनशील और कम समावेशी हो गए हैं. आपको फिल्म निर्माता की मंशा और लेखक क्या कहना चाहता है, इस पर ध्यान देना चाहिए. मैं हिंदू हूं, मैं मंदिर जाता हूं. मेरे बेटे का नाम राम है. मैं किसी धर्म के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन मैं हर धर्म की अच्छी बातें अपनाना चाहता हूं. संतों ने धर्म के बारे में जो कुछ भी कहा है, वह हमेशा समानता के बारे में रहा है. हिंदू धर्म हमेशा समावेशिता के बारे में रहा है, न कि अलगाव के बारे में. ‘बंटवारा 1947’ के बॉक्स ऑफिस पर निराशाजनक प्रदर्शन के बावजूद, संतोषी सनी देओल के साथ फिर से काम करने के इच्छुक हैं.
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