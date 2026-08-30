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44 करोड़ के घर में रहते हैं राजकुमार राव, घुमावदार सीढ़ियां और बुद्ध प्रतिमा हैं खास

एक्टर का यह घर सिर्फ महंगा ही नहीं, बल्कि इसकी इंटीरियर डिजाइनिंग भी काफी खास है. यहां मॉडर्न डिजाइन के साथ क्लासिक टच, कलाकृतियां और सुकून देने वाले कई एलिमेंट्स देखने को मिलते हैं.

Written by: Sapna
Updated: August 30, 2026, 6:02 PM IST
Rajkummar Rao birthday
बालकनी से मुंबई की स्काईलाइन का शानदार नजारा दिखाई देता है (rajkummar_rao)

बॉलीवुड एक्टर राजकुमार राव ने अपनी मेहनत और शानदार एक्टिंग के दम पर इंडस्ट्री में खास मुकाम बनाया है. फिल्मों में अलग-अलग तरह के किरदार निभाने वाले राजकुमार अपनी पर्सनल लाइफ को भी काफी सादगी से जीते हैं. वह अपनी पत्नी और अभिनेत्री पत्रलेखा और बेटी पार्वती के साथ मुंबई के जुहू इलाके में एक बेहद खूबसूरत ट्रिपलेक्स घर में रहते हैं. रिपोर्ट के मुताबिक, उनके मुंबई वाले घर की कीमत 44 करोड़ रुपये है. उन्होंने बिना किसी फैमिली बैकग्राउंड के भी बॉलीवुड में अपना करियर बनाया है. उन्हें फिल्म ‘शाहिद’ के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है. कल 31 अगस्त को राजकुमार 43 साल के हो जाएंगे.

44 करोड़ रुपये में खरीदा था ट्रिपलेक्स

मैजिक ब्रिक्स की रिपोर्ट के मुताबिक, राजकुमार राव ने साल 2022 में जुहू स्थित इस ट्रिपलेक्स को करीब 44 करोड़ रुपये में खरीदा था. खास बात यह है कि यह प्रॉपर्टी पहले एक्ट्रेस जाह्नवी कपूर की थी. राजकुमार और जाह्नवी फिल्म ‘रूही’ में साथ काम कर चुके हैं. यह घर बिल्डिंग की 14वीं, 15वीं और 16वीं मंजिल पर फैला हुआ है और करीब 3,456 वर्ग फुट में बना है. इस प्रॉपर्टी में छह पार्किंग स्लॉट भी मौजूद हैं.

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घर में दिखता है मॉडर्न और क्लासिक डिजाइन

राजकुमार राव के घर की सजावट को देखें तो इसमें मॉडर्न डिजाइन के साथ क्लासिक लुक और कलात्मक अंदाज की खूबसूरती झलकती है. लकड़ी, अलग-अलग टेक्सचर, सॉफ्ट कलर पैलेट और खास तरह की कलाकृतियों का यूज़ घर को एक प्रीमियम लेकिन आरामदायक लुक देता है. घर की ऊपरी मंजिल का यूज़ मेहमानों से मिलने-जुलने और प्रोफेशनल मीटिंग्स के लिए किया जाता है, जबकि निचली मंजिल को ज्यादा निजी रखा गया है. यहां अभिनेता आराम करने, स्क्रिप्ट पढ़ने और परिवार के साथ वक्त बिताने में समय बिताते हैं. इन दोनों हिस्सों को जोड़ती है घर की खूबसूरत घुमावदार सीढ़ी, जो पूरे इंटीरियर की सबसे खास खूबियों में से एक है.

खूबसूरत कलाकृतियों से सजा लिविंग रूम

घर का लिविंग एरिया देखने में बेहद स्टाइलिश होने के साथ आरामदायक भी है. लकड़ी का फर्श, आरामदायक फर्नीचर और दीवारों पर लगी कलाकृतियां इस जगह को खास बनाती हैं. लिविंग रूम में भारतीय कला से जुड़े बड़े आर्टवर्क के साथ कुछ आधुनिक सजावटी चीजें भी रखी गई हैं. नीली दीवारों के साथ सफेद सोफे का कॉम्बिनेशन कमरे को अट्रैक्टिव लुक देता है.

बालकनी में रखी है बुद्ध की खास प्रतिमा

राजकुमार राव के घर की बालकनी भी काफी खूबसूरत है. यहां रखी बुद्ध की प्रतिमा खास तौर पर ध्यान खींचती है. मैजिक ब्रिक्स की रिपोर्ट के अनुसार, एक्टर को यह प्रतिमा थाईलैंड की यात्रा के दौरान सड़क किनारे मिली थी. इसे भारत लाने में उन्हें काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्हें यह मूर्ति इतनी पसंद आई कि उन्होंने इसे अपने घर का हिस्सा बना लिया. बालकनी से मुंबई की स्काईलाइन का शानदार नजारा दिखाई देता है. यहां कई पौधे भी लगाए गए हैं, जो पूरे स्पेस को शांत और सुकून भरा एहसास देते हैं. उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट की है, जिसमें घुमावदार शानदार सीढ़ियां दिखाई दे रही हैं.

बड़ी खिड़की के पास बना है रीडिंग कॉर्नर

घर में एक छोटा लेकिन बेहद आरामदायक रीडिंग कॉर्नर भी है. बड़ी खिड़कियों से आती प्राकृतिक रोशनी इस जगह को और खूबसूरत बनाती है. आरामदायक कुशन और बैठने की जगह के साथ तैयार किया गया यह कोना किताब पढ़ने या कुछ देर रिलैक्स करने के लिए एकदम सही लगता है. घर के अलग-अलग हिस्सों में रखी कलाकृतियां, सजावटी सामान और प्रेरणादायक कोट्स इसे पर्सनल टच देते हैं.

स्टाइलिश डाइनिंग एरिया

घर का डाइनिंग एरिया भी सादगी और स्टाइल का अच्छा उदाहरण है. यहां लकड़ी और ग्रे शेड्स का यूज़ किया गया है, जिससे जगह को मॉडर्न लुक मिलता है. डाइनिंग स्पेस में लगी कलाकृति इसे काफी अट्रैक्टिव बनाती है. बार स्टूल के साथ रखी गई ऊंची टेबल इस हिस्से को बाकी घर से थोड़ा अलग और स्टाइलिश लुक देती है.

सुकून देने वाला बेडरूम

बेडरूम की सजावट काफी शांत और मिनिमल रखी गई है. हल्के नीले रंग, खूबसूरत वॉलपेपर और न्यूट्रल शेड्स कमरे को आरामदायक माहौल देते हैं. क्लासिक फर्नीचर, सफेद खंभे और क्लासिक डिजाइन वाले बेडसाइड लैंप कमरे की खूबसूरती बढ़ाते हैं. पूरे कमरे की सजावट में सादगी के साथ एलिगेंस नजर आता है.

घर में है प्राइवेट जिम

राजकुमार राव और पत्रलेखा अपने फिटनेस रूटीन को लेकर भी सजग रहते हैं. यही वजह है कि उनके घर में एक पर्सनल जिम भी मौजूद है. इस वर्कआउट एरिया में एक्सरसाइज और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के लिए जरूरी वेट्स रखे गए हैं, जिससे घर से बाहर जाए बिना भी वर्कआउट किया जा सके. घर में एक सुंदर पूजा स्थल भी बनाया गया है. यह जगह घर के बाकी हिस्सों की तरह ज्यादा भड़कीली नहीं, बल्कि शांत और सुकून देने वाली रखी गई है.

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सपना तंवर हिंदी डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय पत्रकार और कंटेंट राइटर हैं। इन्होंने अपनी स्नातक शिक्षा माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU) से पूरी की है। ... और पढ़ें

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