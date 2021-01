नई दिल्ली: बॉलीवुड अभिनेत्री भूमि पेडनेकर (Bhumi Pednekar) और अभिनता राजकुमार राव (RajKummar Rao) ने कॉमेडी ड्रामा फिल्म बधाई दो (Badhaai Do) की शूटिंग शुरू कर दी है. अभिनेता ने मंगलवार को शूट से पल साझा करने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लिया. अभिनेता राज कुमार राव ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर की, जिसमें वह अभिनेत्री भूमि के साथ क्लैपबोर्ड के साथ पोज देते हुए दिखाई दे रहे हैं. उन्होंने शेयर तस्वीर को कैप्शन देते हुए लिखा, “शुरू हो गई है हमारी कहानी, जहां हैं दोनों राजा और रानी श्रदुल और सुमी हैं एकदम प्यारे, ये दोनों हैं सिचुऐशन के मारे. मिलेंगे हम आपसे जल्द. हैशटैग बधाई दो.” Also Read - Durgamati Story in Hindi: कौन है आईएएस Chanchal Chauhan, जिसने कर दी थी मंगेतर की हत्या और फिर...?

बधाई दो फिल्म बधाई हो का दूसरा पार्ट है, जहां पहली फिल्म में आयुष्मान खुराना और सान्या मल्होत्रा ने अभिनय किया, वहीं नई फिल्म में राजकुमार और भूमि नजर आएंगी.

फिल्म में, राजकुमार दिल्ली में एक महिला थाने में एकमात्र पुरुष अधिकारी की भूमिका में हैं. पेडनेकर कथित तौर पर एक पुलिस अधिकारी और एक पीटी शिक्षक की भूमिका निभाएंगी.

बता दें कि राजकुमार के फिल्मी सफर पर नज़र डालें तो उन्होने साल 2010 में आई फिल्म लव सेक्स और धोखा से फिल्मों में बतौर अभिनेता कदम रखा जिसके बाद उन्होने कभी भी पीछे मुड़ कर नहीं देखा. साल 2013 में, उन्होंने फिल्म शाहिद के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता.

इनपुट- एजेंसी