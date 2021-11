Rajkummar Rao-Patralekhaa Wedding Card: बॉलीवुड की दुनिया में इन दिनों शादी का मौसम है. रागिनी एमएमएस, शैतान, काय पो चे, शाहिद, जैसी सरीखी फिल्मों से अपना अलग मुकाम बनाने वाले अभिनेता राजकुमार राव (Actor Rajkummar Rao) आज अपनी लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड पत्रलेखा (Actress Patralekhaa) से शादी रचाने वाले हैं. अपने अभिनय से लोगों का दिल जीतने वाले राजकुमार अब एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करने वाले हैं.Also Read - RRR फिल्म पर छाया गहरा संकट, इस वजह से हो सकता है बड़ा नुकसान...करोड़ों लगे हैं दांव पर

कई दिनों से सोशल मीडिया पर उनकी प्री वेडिंग सेरेमनी (Rajkummar Rao-Patralekhaa Wedding) की तस्वीरें और वीडियोज वायरल हो रही है. इसी सिलसिले में अब राजकुमार राव और पत्रलेखा की शादी का इनविटेशन कार्ड लीक हो गया है और अब यह खूब वायरल भी हो रहा है. इस कार्ड में कपल की शादी की तारीख का खुलासा हुआ है जोकि आज है. इस कार्ड को ट्विटर पर एक फैन पेज ने शेयर किया था. Also Read - Bunty Aur Babli 2: फिल्म को लेकर Rani Mukerji की बेटी आदिरा का था ऐसा रिएक्शन, कोई भी देखे तो...

Everyone is invited in this beautiful wedding ceremony 🥺❤️(virtually😹) of #RajkummarRao #Patralekhaa pic.twitter.com/rXGnNhRWbn

